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https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758916581.html
Лукашенко рассказал о значении Всебелорусского собрания
Лукашенко рассказал о значении Всебелорусского собрания - РИА Новости, 13.11.2021
Лукашенко рассказал о значении Всебелорусского собрания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание, статус которого планируется прописать в обновленной конституции страны,... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:30
2021-11-13T15:57
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание, статус которого планируется прописать в обновленной конституции страны, это страховочный вариант, который не допустит разрушения созданного в стране за годы независимости."Абсолютно тут застраховаться (от политических форс-мажоров нельзя – ред.). Но я же прекрасно понимаю, что я человек не вечный. Я вместе со своими коллегами, создавшими эту страну – не вечный. Придут другие. И это скоро произойдет. Но… белорусы не те люди, чтобы под ноги бросить то, что они создавали, и перевернуться, нет. Вот Всебелорусское народное собрание – это один из страховочных моментов во власти, чтобы этого не произошло", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".По его словам, самый главный вопрос – это перераспределение властных полномочий."Вот надо таким образом перераспределить, чтобы у президента забрать ненужные полномочия и передать тем, кто этим должен заниматься: парламент, местные органы власти, правительство и так далее. Но ни в коем случае не допустить двоевластия. Президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим", - подчеркнул Лукашенко.Он также рассказал, что фактически Всебелорусское народное собрание действует с середины 1990-х, но его надо "узаконить" через конституцию. "И вот уже шесть таких съездов прошло. Каждую пятилетку мы проводим. Поэтому есть смысл узаконить. И на эти позиции отвести нынешнее поколение. Вот мы с тобой должны отойти во Всебелорусское народное собрание... Вот это поколение, которое создало эту страну и которое помнит ту страну, в которой мы жили – СССР. И которое помнит и любит, и привержено ценностям, которые мы сейчас исповедуем. Идет новое поколение. Оно должно управлять страной. Но мы должны все-таки видеть, что происходит", - объяснил Лукашенко.Президент рассказал, что Всебелорусское собрание должно иметь определенные. "Не президент должен формировать конституционный суд, потому что конституционный суд должен давать и заключение по итогам президентских выборов. Мы сегодня поговариваем о том, чтобы это вывести на Всебелорусское народное собрание. Может быть, даже и председателя Верховного суда, чтобы, ну, как у нас говорят, чтобы судебная ветвь власти была независимой от исполнительной. И даже от президента. И такие есть идеи", - рассказал Лукашенко.По его словам, в компетенции Всебелорусского народного собрания могут быть вопросы "объявления войны и мира". "Отправка военных за пределы Беларуси и так далее. Социально-экономическое развитие на пятилетку мы всегда планировали на Всебелорусских народных собраниях. Импичмент президенту – сложная процедура. Давайте выведем на Всебелорусское собрание. Центральная избирательная комиссия, которая делает заключения и организовывает президентские выборы, референдум, выборы депутатов и прочее, тоже есть предложение вынести на Всебелорусское народное собрание, чтобы сделать более независимой", - привел пример глава государства. По его словам, это – "очень тонкая грань, чтобы это Всебелорусское народное собрание не довлело над главой государства, чтобы оно не вмешивалось там, где не нужно, в работу органов власти, но имело достаточно полномочий, чтобы не было этих форс-мажоров". "Чтобы страна развивалась спокойно. Ну как у России, примерно, Госсовет", - пояснил Лукашенко.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, дошлифовкой занимается специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, документ может быть готов для общественного обсуждения к концу ноября - декабрю.
https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757689510.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/belorussiya-1754634247.html
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758914797.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
15:30 13.11.2021 (обновлено: 15:57 13.11.2021)
 
Лукашенко рассказал о значении Всебелорусского собрания

Лукашенко о Всебелорусском собрании: страховочный вариант для недопущения развала страны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание, статус которого планируется прописать в обновленной конституции страны, это страховочный вариант, который не допустит разрушения созданного в стране за годы независимости.
"Абсолютно тут застраховаться (от политических форс-мажоров нельзя – ред.). Но я же прекрасно понимаю, что я человек не вечный. Я вместе со своими коллегами, создавшими эту страну – не вечный. Придут другие. И это скоро произойдет. Но… белорусы не те люди, чтобы под ноги бросить то, что они создавали, и перевернуться, нет. Вот Всебелорусское народное собрание – это один из страховочных моментов во власти, чтобы этого не произошло", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Всебелорусское народное собрание в Минске - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 11:49
Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
По его словам, самый главный вопрос – это перераспределение властных полномочий.
"Вот надо таким образом перераспределить, чтобы у президента забрать ненужные полномочия и передать тем, кто этим должен заниматься: парламент, местные органы власти, правительство и так далее. Но ни в коем случае не допустить двоевластия. Президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим", - подчеркнул Лукашенко.
Он также рассказал, что фактически Всебелорусское народное собрание действует с середины 1990-х, но его надо "узаконить" через конституцию. "И вот уже шесть таких съездов прошло. Каждую пятилетку мы проводим. Поэтому есть смысл узаконить. И на эти позиции отвести нынешнее поколение. Вот мы с тобой должны отойти во Всебелорусское народное собрание... Вот это поколение, которое создало эту страну и которое помнит ту страну, в которой мы жили – СССР. И которое помнит и любит, и привержено ценностям, которые мы сейчас исповедуем. Идет новое поколение. Оно должно управлять страной. Но мы должны все-таки видеть, что происходит", - объяснил Лукашенко.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 19:27В мире
В Белоруссии назвали сроки голосования по поправкам в конституцию
Президент рассказал, что Всебелорусское собрание должно иметь определенные. "Не президент должен формировать конституционный суд, потому что конституционный суд должен давать и заключение по итогам президентских выборов. Мы сегодня поговариваем о том, чтобы это вывести на Всебелорусское народное собрание. Может быть, даже и председателя Верховного суда, чтобы, ну, как у нас говорят, чтобы судебная ветвь власти была независимой от исполнительной. И даже от президента. И такие есть идеи", - рассказал Лукашенко.
По его словам, в компетенции Всебелорусского народного собрания могут быть вопросы "объявления войны и мира". "Отправка военных за пределы Беларуси и так далее. Социально-экономическое развитие на пятилетку мы всегда планировали на Всебелорусских народных собраниях. Импичмент президенту – сложная процедура. Давайте выведем на Всебелорусское собрание. Центральная избирательная комиссия, которая делает заключения и организовывает президентские выборы, референдум, выборы депутатов и прочее, тоже есть предложение вынести на Всебелорусское народное собрание, чтобы сделать более независимой", - привел пример глава государства. По его словам, это – "очень тонкая грань, чтобы это Всебелорусское народное собрание не довлело над главой государства, чтобы оно не вмешивалось там, где не нужно, в работу органов власти, но имело достаточно полномочий, чтобы не было этих форс-мажоров". "Чтобы страна развивалась спокойно. Ну как у России, примерно, Госсовет", - пояснил Лукашенко.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, дошлифовкой занимается специальная рабочая группа. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, документ может быть готов для общественного обсуждения к концу ноября - декабрю.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
15:15
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия должна быть президентской республикой
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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