https://ria.ru/20211113/belorussiya-1758905162.html

В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки

В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки - РИА Новости, 13.11.2021

В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки

Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:36

2021-11-13T13:36

2021-11-13T14:41

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польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 13 ноя – РИА Новости. Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться мигранты, а энергетики привезли электрогенератор, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.В настоящее время спасатели расчищают территорию, в лагере также работают представители общественных организаций, силовых ведомств и волонтеры. Ожидается, что в этих палатках смогут обогреться женщины и дети, также здесь будут кормить детей, выдавать мигрантам гуманитарную помощь и оказывать медицинскую помощь.Помимо этого в лагерь доставлены электрогенератор и столы для организации питания мигрантов.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.

https://ria.ru/20211113/bezhentsy-1758904711.html

https://ria.ru/20211113/migranty-1758890993.html

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в мире, оон, белоруссия, гродненская область, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии