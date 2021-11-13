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В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки
В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки - РИА Новости, 13.11.2021
В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки
Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:36
2021-11-13T14:41
в мире
оон
белоруссия
гродненская область
польша
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 13 ноя – РИА Новости. Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться мигранты, а энергетики привезли электрогенератор, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.В настоящее время спасатели расчищают территорию, в лагере также работают представители общественных организаций, силовых ведомств и волонтеры. Ожидается, что в этих палатках смогут обогреться женщины и дети, также здесь будут кормить детей, выдавать мигрантам гуманитарную помощь и оказывать медицинскую помощь.Помимо этого в лагерь доставлены электрогенератор и столы для организации питания мигрантов.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
https://ria.ru/20211113/bezhentsy-1758904711.html
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в мире, оон, белоруссия, гродненская область, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:36 13.11.2021 (обновлено: 14:41 13.11.2021)
 
В лагере беженцев в Белоруссии установят палатки

В лагере беженцев в Белоруссии по поручению Лукашенко установят палатки для обогрева

© Sputnik / Виктор ТолочкоМужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 13 ноя – РИА Новости. Белорусские спасатели начали оборудовать в стихийном лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши место для установки палаток, где будут греться и питаться мигранты, а энергетики привезли электрогенератор, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь.
В настоящее время спасатели расчищают территорию, в лагере также работают представители общественных организаций, силовых ведомств и волонтеры. Ожидается, что в этих палатках смогут обогреться женщины и дети, также здесь будут кормить детей, выдавать мигрантам гуманитарную помощь и оказывать медицинскую помощь.
Помимо этого в лагерь доставлены электрогенератор и столы для организации питания мигрантов.
Группа мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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В Белоруссии оценили число беженцев на границе с Польшей
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший на этой неделе стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
Дети в лагере мигрантов на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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В миреООНБелоруссияГродненская областьПольшаАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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