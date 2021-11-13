https://ria.ru/20211113/belgrad-1758880845.html

В Белграде отреставрировали корабль, давший первые залпы Первой мировой

В Белграде отреставрировали корабль, давший первые залпы Первой мировой - РИА Новости, 13.11.2021

В Белграде отреставрировали корабль, давший первые залпы Первой мировой

Уникальный корабль, из орудий которого были даны залпы в самом начале Первой мировой войны, установлен под стенами Белградской крепости к годовщине окончания... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T09:15

2021-11-13T09:15

2021-11-13T10:00

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БЕЛГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Уникальный корабль, из орудий которого были даны залпы в самом начале Первой мировой войны, установлен под стенами Белградской крепости к годовщине окончания войны и открыт для осмотра, передает корреспондент РИА Новости.Сербия с 20 октября по середину ноября отмечала "Дни свободы", посвященные освобождению страны в Первой и Второй мировых войнах, 11 ноября официально отпраздновала подписание перемирия в 1918 году. В самом центре сербской столицы на реке Сава близ места ее впадения в Дунай под стенами Белградской крепости в ноябре был поставлен к причалу и открыт для посещения уникальный корабль-музей. Судно можно свободно осмотреть, внутри расположена экспозиция исторических фотографий и предметов."Именно с этого корабля, который был … одним из (низкобортных броненосных кораблей) мониторов Военно-морских сил Австро-Венгрии, сделан первый залп по Белграду и начата Первая мировая война. Тогда он был "Бодрог". После этого он поменял имя и после освобождения стал речным монитором "Сава", сейчас символизирует несогласие нашего народа ни на что, кроме свободы и независимости", - цитирует минобороны Сербии слова министра Небойши Стефановича, который также сообщил о задумках по расширению экспозиции на реке подводной лодкой и другими экспонатами.Речной монитор был построен и спущен на воду в 1904 году на верфи в Будапеште и вошел в состав Военно-морских сил Австро-Венгрии под именем SMS Bodrog ("Бодрог"). Судно длиной 56,2 метра и водоизмещением 440 тонн было вооружено двумя пушками по 120 миллиметров и орудиями меньшего калибра, а также пулеметами. В 1914 году он был направлен в тогда пограничный с Сербией австро-венгерский город Земун на Дунае вместе с мониторами "Темеш", "Самош" и "Кереш".По данным Военного музея Сербии, вечером 28 июля 1914 года офицеры построили на борту каждого судна команды и зачитали им манифест императора Австро-Венгрии Франца Иосифа об объявлении войны Сербии. После этого суда дали первый залп по Белграду. По данным местных историков, на "Бодроге" это сделал артиллерист хорватской национальности, в ту же ночь начались активные боевые действия."Бодрог" активно участвовал в боях Первой мировой. В 1918 году с другими австро-венгерскими судами он был направлен через устье Дуная и в Одессу, Николаев и Херсон. По возвращении в конце октября 1918 года монитор сел на мель близ поселка Винча под Белградом и был с боем захвачен сербскими военными.В Королевстве сербов, хорватов и словенцев он вошел в состав военно-морских сил под именем "Сава", где прослужил до апреля 1941 года, пока не был потоплен в начале вторжения нацистов в Югославию во Второй мировой. В ходе войны его поднимали из воды в 1942 году, снова топили в 1944-м, и снова поднимали в 1946-м.Корабль прослужил в речной флотилии Югославии до 1959 года, пока не был разоружен и продан в частные руки. В сентябре 2015 года "Сава", к тому времени ставший ржавой плавучей пристанью, выкупило минобороны Сербии, под чьим руководством он был отреставрирован как "культурное достояние" и последнее судно своего класса.По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года.В ноябре того же года в Белграде Томислав Николич, занимавший тогда пост президента, вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".

https://ria.ru/20210521/voyna-1733315979.html

https://ria.ru/20211105/port-artur-1757375546.html

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в мире, сербия, одесса, томислав николич, небойша стефанович, россия