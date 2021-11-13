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Белгородская область
https://ria.ru/20211113/belgorod-1758886138.html
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2021
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек
Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:35
2021-11-13T10:39
белгородская область
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белгородская область
вячеслав гладков
новости - туризм
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу правительство региона.Юбилейный пассажир был обслужен накануне. По прогнозам, на 500-тысячный пассажиропоток аэропорт должен был перейти только в следующем году. Но рекордный показатель удалось достичь уже за 10 месяцев и 12 дней текущего года."Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети. И эту работу мы продолжим. Вижу, что есть запрос от жителей. Про транспортное сообщение на этой неделе спрашивали и во время прямой линии. Росавиация уже утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода", – сказал губернатор области Вячеслав Гладков.Улететь из столицы региона можно будет в Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. Кроме того, благодаря экономии планируют запустить еще два субсидированных направления - Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута.Также, по словам Гладкова, Белгородская область намерена развивать и железнодорожное сообщение с другими регионами.
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости - туризм
10:35 13.11.2021 (обновлено: 10:39 13.11.2021)
 
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек

Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу правительство региона.
Юбилейный пассажир был обслужен накануне. По прогнозам, на 500-тысячный пассажиропоток аэропорт должен был перейти только в следующем году. Но рекордный показатель удалось достичь уже за 10 месяцев и 12 дней текущего года.
"Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети. И эту работу мы продолжим. Вижу, что есть запрос от жителей. Про транспортное сообщение на этой неделе спрашивали и во время прямой линии. Росавиация уже утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода", – сказал губернатор области Вячеслав Гладков.
Улететь из столицы региона можно будет в Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. Кроме того, благодаря экономии планируют запустить еще два субсидированных направления - Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута.
Также, по словам Гладкова, Белгородская область намерена развивать и железнодорожное сообщение с другими регионами.
Белгород - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 11:35Белгородская область
В Белгороде запустили автобусы для пациентов с симптомами COVID-19
 
Белгородская областьБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковНовости - Туризм
 
 
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