https://ria.ru/20211113/belgorod-1758886138.html
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2021
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек
Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:35
2021-11-13T10:35
2021-11-13T10:39
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу правительство региона.Юбилейный пассажир был обслужен накануне. По прогнозам, на 500-тысячный пассажиропоток аэропорт должен был перейти только в следующем году. Но рекордный показатель удалось достичь уже за 10 месяцев и 12 дней текущего года."Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети. И эту работу мы продолжим. Вижу, что есть запрос от жителей. Про транспортное сообщение на этой неделе спрашивали и во время прямой линии. Росавиация уже утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода", – сказал губернатор области Вячеслав Гладков.Улететь из столицы региона можно будет в Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. Кроме того, благодаря экономии планируют запустить еще два субсидированных направления - Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута.Также, по словам Гладкова, Белгородская область намерена развивать и железнодорожное сообщение с другими регионами.
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости - туризм
10:35 13.11.2021 (обновлено: 10:39 13.11.2021)
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек
Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек
БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу правительство региона.
Юбилейный пассажир был обслужен накануне. По прогнозам, на 500-тысячный пассажиропоток аэропорт должен был перейти только в следующем году. Но рекордный показатель удалось достичь уже за 10 месяцев и 12 дней текущего года.
"Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети. И эту работу мы продолжим. Вижу, что есть запрос от жителей. Про транспортное сообщение на этой неделе спрашивали и во время прямой линии. Росавиация
уже утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода", – сказал губернатор области Вячеслав Гладков
.
Улететь из столицы региона можно будет в Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. Кроме того, благодаря экономии планируют запустить еще два субсидированных направления - Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута.
Также, по словам Гладкова, Белгородская область намерена развивать и железнодорожное сообщение с другими регионами.