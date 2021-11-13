https://ria.ru/20211113/belgorod-1758886138.html

Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек

Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек - РИА Новости, 13.11.2021

Пассажиропоток аэропорта Белгорода достиг рекордные 500 тысяч человек

Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T10:35

2021-11-13T10:35

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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Белгородский аэропорт увеличил пассажиропоток до 500 тысяч, такой показатель достигнут впервые за историю работы воздушной гавани, сообщает в субботу правительство региона.Юбилейный пассажир был обслужен накануне. По прогнозам, на 500-тысячный пассажиропоток аэропорт должен был перейти только в следующем году. Но рекордный показатель удалось достичь уже за 10 месяцев и 12 дней текущего года."Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети. И эту работу мы продолжим. Вижу, что есть запрос от жителей. Про транспортное сообщение на этой неделе спрашивали и во время прямой линии. Росавиация уже утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода", – сказал губернатор области Вячеслав Гладков.Улететь из столицы региона можно будет в Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. Кроме того, благодаря экономии планируют запустить еще два субсидированных направления - Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута.Также, по словам Гладкова, Белгородская область намерена развивать и железнодорожное сообщение с другими регионами.

https://ria.ru/20211110/avtobusy-1758360351.html

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости - туризм