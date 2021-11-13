https://ria.ru/20211113/aromaty-1758700580.html
Туристы назвали самые ароматные города России
Туристы назвали самые ароматные города России - РИА Новости, 13.11.2021
Туристы назвали самые ароматные города России
Эксперты узнали у туристов, какие города России можно назвать самыми ароматными, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T00:45
2021-11-13T00:45
2021-11-13T00:45
туризм
санкт-петербург
владивосток
сочи
суздаль
тула
москва
ялта
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие города России можно назвать самыми ароматными, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Согласно результатам исследования, сильнее всего путешественников "одурманивает" запах можжевельника и моря в Ялте (29 процентов). На втором месте характерный аромат магнолии в Сочи. Бронзу получил Санкт-Петербург: по словам туристов, город приятно пахнет водой и холодом.Калининград запомнился запахом марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кенигсберга, Москва — метро, строек и фастфуда, Тула — пряников, пороха и чая из самовара, Суздаль — меда, яблок и старины.Отметили путешественники и Владивосток. Он, по мнению опрошенных, пахнет морской водой и водорослями.
https://ria.ru/20211112/ispaniya-1758433334.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, владивосток, сочи, суздаль, тула, москва, ялта, новости - туризм, туристы, россия
Туристы назвали самые ароматные города России
Аналитики узнали, какие российские города манят путешественников своими ароматами
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие города России можно назвать самыми ароматными, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Согласно результатам исследования, сильнее всего путешественников "одурманивает" запах можжевельника и моря в Ялте (29 процентов).
На втором месте характерный аромат магнолии в Сочи. Бронзу получил Санкт-Петербург: по словам туристов, город приятно пахнет водой и холодом.
Калининград запомнился запахом марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кенигсберга, Москва — метро, строек и фастфуда, Тула — пряников, пороха и чая из самовара, Суздаль — меда, яблок и старины.
Отметили путешественники и Владивосток. Он, по мнению опрошенных, пахнет морской водой и водорослями.