https://ria.ru/20211113/aromaty-1758700580.html

Туристы назвали самые ароматные города России

Туристы назвали самые ароматные города России - РИА Новости, 13.11.2021

Туристы назвали самые ароматные города России

Эксперты узнали у туристов, какие города России можно назвать самыми ароматными, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T00:45

2021-11-13T00:45

2021-11-13T00:45

туризм

санкт-петербург

владивосток

сочи

суздаль

тула

москва

ялта

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие города России можно назвать самыми ароматными, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Согласно результатам исследования, сильнее всего путешественников "одурманивает" запах можжевельника и моря в Ялте (29 процентов). На втором месте характерный аромат магнолии в Сочи. Бронзу получил Санкт-Петербург: по словам туристов, город приятно пахнет водой и холодом.Калининград запомнился запахом марципана, Куршской косы, янтаря и старого Кенигсберга, Москва — метро, строек и фастфуда, Тула — пряников, пороха и чая из самовара, Суздаль — меда, яблок и старины.Отметили путешественники и Владивосток. Он, по мнению опрошенных, пахнет морской водой и водорослями.

https://ria.ru/20211112/ispaniya-1758433334.html

санкт-петербург

владивосток

сочи

суздаль

тула

москва

ялта

россия

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