https://ria.ru/20211113/arest-1758905995.html

Суд арестовал подмосковного полицейского, ранившего дочь из травмата

Суд арестовал подмосковного полицейского, ранившего дочь из травмата - РИА Новости, 13.11.2021

Суд арестовал подмосковного полицейского, ранившего дочь из травмата

Суд заключил под стражу подмосковного полицейского, выстрелившего из травмата в дочь, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:48

2021-11-13T13:48

2021-11-13T16:49

происшествия

московская область (подмосковье)

гумвд по московской области

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Суд заключил под стражу подмосковного полицейского, выстрелившего из травмата в дочь, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что пьяный сотрудник подмосковного ГИБДД, ехавший в такси с девушкой, тоже нетрезвой, выстрелил в нее из травматического пистолета, девушка в больнице."С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде", — говорится в сообщении.По данным следствия, 11 ноября в автомобиле между пьяным обвиняемым и его дочерью произошел конфликт, мужчина выстрелил из травматического пистолета ей в голову. Девушка была госпитализирована, в больнице ей проведена операция.

https://ria.ru/20211113/draka-1758882394.html

московская область (подмосковье)

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2021

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происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области