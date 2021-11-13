https://ria.ru/20211113/arest-1758905995.html
Суд арестовал подмосковного полицейского, ранившего дочь из травмата
Суд арестовал подмосковного полицейского, ранившего дочь из травмата - РИА Новости, 13.11.2021
Суд арестовал подмосковного полицейского, ранившего дочь из травмата
Суд заключил под стражу подмосковного полицейского, выстрелившего из травмата в дочь, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:48
2021-11-13T13:48
2021-11-13T16:49
происшествия
московская область (подмосковье)
гумвд по московской области
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Суд заключил под стражу подмосковного полицейского, выстрелившего из травмата в дочь, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что пьяный сотрудник подмосковного ГИБДД, ехавший в такси с девушкой, тоже нетрезвой, выстрелил в нее из травматического пистолета, девушка в больнице."С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде", — говорится в сообщении.По данным следствия, 11 ноября в автомобиле между пьяным обвиняемым и его дочерью произошел конфликт, мужчина выстрелил из травматического пистолета ей в голову. Девушка была госпитализирована, в больнице ей проведена операция.
https://ria.ru/20211113/draka-1758882394.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области
13:48 13.11.2021 (обновлено: 16:49 13.11.2021)
Суд арестовал подмосковного полицейского, ранившего дочь из травмата
Суд арестовал подмосковного полицейского, выстрелившего в дочь из травмата