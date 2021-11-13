https://ria.ru/20211113/areprivir-1758908970.html
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран - РИА Новости, 13.11.2021
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран
Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:27
2021-11-13T14:27
2021-11-13T14:29
распространение коронавируса
экономика
саранск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
промомед
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет."Экспортом мы, безусловно, будем заниматься, но политика компании здесь однозначна — в начале население Российской Федерации, потом — экстерриториальные рынки. Точно также у нас было с таблетками - мы не поставляли ни одной таблетки на экспорт, пока не удовлетворили потребности внутри страны. С парентеральной формой то же самое. Сначала Россия — потом экстерриториальные рынки. Про инъекционную форму сложно сказать, поскольку она только вчера получила одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но по тому интересу, который мы видели по "Арепливиру" в таблеточной форме, это порядка — 50 стран", — сказал Белый.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.
https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758908032.html
саранск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, промомед
14:27 13.11.2021 (обновлено: 14:29 13.11.2021)
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран
Производитель "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы 50 стран