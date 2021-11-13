https://ria.ru/20211113/areprivir-1758908970.html

Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран

Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран - РИА Новости, 13.11.2021

Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран

Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:27

2021-11-13T14:27

2021-11-13T14:29

распространение коронавируса

экономика

саранск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

промомед

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет."Экспортом мы, безусловно, будем заниматься, но политика компании здесь однозначна — в начале население Российской Федерации, потом — экстерриториальные рынки. Точно также у нас было с таблетками - мы не поставляли ни одной таблетки на экспорт, пока не удовлетворили потребности внутри страны. С парентеральной формой то же самое. Сначала Россия — потом экстерриториальные рынки. Про инъекционную форму сложно сказать, поскольку она только вчера получила одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но по тому интересу, который мы видели по "Арепливиру" в таблеточной форме, это порядка — 50 стран", — сказал Белый.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.

https://ria.ru/20211113/vaktsinatsiya-1758908032.html

саранск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, промомед