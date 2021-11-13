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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/areprivir-1758908970.html
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран - РИА Новости, 13.11.2021
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран
Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:27
2021-11-13T14:29
распространение коронавируса
экономика
саранск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
промомед
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет."Экспортом мы, безусловно, будем заниматься, но политика компании здесь однозначна — в начале население Российской Федерации, потом — экстерриториальные рынки. Точно также у нас было с таблетками - мы не поставляли ни одной таблетки на экспорт, пока не удовлетворили потребности внутри страны. С парентеральной формой то же самое. Сначала Россия — потом экстерриториальные рынки. Про инъекционную форму сложно сказать, поскольку она только вчера получила одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но по тому интересу, который мы видели по "Арепливиру" в таблеточной форме, это порядка — 50 стран", — сказал Белый.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.
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экономика, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, промомед
14:27 13.11.2021 (обновлено: 14:29 13.11.2021)
 
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран

Производитель "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы 50 стран

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Производитель инъекционного препарата от коронавируса "Арепливира" ожидает, что в препарате будут заинтересованы порядка 50 стран, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.
Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет.
"Экспортом мы, безусловно, будем заниматься, но политика компании здесь однозначна — в начале население Российской Федерации, потом — экстерриториальные рынки. Точно также у нас было с таблетками - мы не поставляли ни одной таблетки на экспорт, пока не удовлетворили потребности внутри страны. С парентеральной формой то же самое. Сначала Россия — потом экстерриториальные рынки. Про инъекционную форму сложно сказать, поскольку она только вчера получила одобрение Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но по тому интересу, который мы видели по "Арепливиру" в таблеточной форме, это порядка — 50 стран", — сказал Белый.
Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
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Распространение коронавирусаЭкономикаСаранскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияПромомед
 
 
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