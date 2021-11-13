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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/areplivir-1758914955.html
"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги
"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги - РИА Новости, 13.11.2021
"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги
Препарат от коронавируса "Арепливир" в инъекционной форме будет более доступным, чем импортные аналоги, рассказал РИА Новости председатель совета директоров... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T15:16
2021-11-13T15:40
распространение коронавируса
промомед
общество
саранск
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса "Арепливир" в инъекционной форме будет более доступным, чем импортные аналоги, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как отметил глава ГК "Промомед", создание инъекционного "Арепливира" показывает научный потенциал в России."Благодаря тому, что мы сразу поставили такую задачу перед учеными, мы смогли очень быстро получить такой научно-практический результат", — сказал Белый.Он добавил, что теперь больше больных, у которых есть риск перейти на еще более тяжелую стадию или получить неприятные последствия болезни, будет спасено.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.
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промомед, общество, саранск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:16 13.11.2021 (обновлено: 15:40 13.11.2021)
 
"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги

Препарат "Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса "Арепливир" в инъекционной форме будет более доступным, чем импортные аналоги, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.
"Поскольку препарат отечественный, конечно, он будет более доступный чем импортные аналоги, которых пока очень немного. Мы знаем, что сразу несколько фармкомпаний в мире сейчас работают над тем, чтобы растворить эту молекулу (фавипиравир - ред.), сделать ее инъекционной. Это трудно, потому что молекула, в принципе, нерастворима. Она относится к классу нерастворимых порошков", — рассказал Белый.
Как отметил глава ГК "Промомед", создание инъекционного "Арепливира" показывает научный потенциал в России.
"Благодаря тому, что мы сразу поставили такую задачу перед учеными, мы смогли очень быстро получить такой научно-практический результат", — сказал Белый.
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Он добавил, что теперь больше больных, у которых есть риск перейти на еще более тяжелую стадию или получить неприятные последствия болезни, будет спасено.
Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.
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