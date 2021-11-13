https://ria.ru/20211113/areplivir-1758914955.html

"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги

"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги - РИА Новости, 13.11.2021

"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги

Препарат от коронавируса "Арепливир" в инъекционной форме будет более доступным, чем импортные аналоги, рассказал РИА Новости председатель совета директоров... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T15:16

2021-11-13T15:16

2021-11-13T15:40

распространение коронавируса

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса "Арепливир" в инъекционной форме будет более доступным, чем импортные аналоги, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как отметил глава ГК "Промомед", создание инъекционного "Арепливира" показывает научный потенциал в России."Благодаря тому, что мы сразу поставили такую задачу перед учеными, мы смогли очень быстро получить такой научно-практический результат", — сказал Белый.Он добавил, что теперь больше больных, у которых есть риск перейти на еще более тяжелую стадию или получить неприятные последствия болезни, будет спасено.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.

https://ria.ru/20211113/areplivir-1758910869.html

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