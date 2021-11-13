15:16 13.11.2021 (обновлено: 15:40 13.11.2021)
"Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги
Препарат "Арепливир" в форме инъекций будет более доступным, чем импортные аналоги
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса "Арепливир" в инъекционной форме будет более доступным, чем импортные аналоги, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.
"Поскольку препарат отечественный, конечно, он будет более доступный чем импортные аналоги, которых пока очень немного. Мы знаем, что сразу несколько фармкомпаний в мире сейчас работают над тем, чтобы растворить эту молекулу (фавипиравир - ред.), сделать ее инъекционной. Это трудно, потому что молекула, в принципе, нерастворима. Она относится к классу нерастворимых порошков", — рассказал Белый.
Как отметил глава ГК "Промомед", создание инъекционного "Арепливира" показывает научный потенциал в России.
"Благодаря тому, что мы сразу поставили такую задачу перед учеными, мы смогли очень быстро получить такой научно-практический результат", — сказал Белый.
Он добавил, что теперь больше больных, у которых есть риск перейти на еще более тяжелую стадию или получить неприятные последствия болезни, будет спасено.
Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.