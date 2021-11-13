https://ria.ru/20211113/areplivir-1758909641.html
"Арепливир" в форме инъекций поступит в продажу в начале декабря
"Арепливир" в форме инъекций поступит в продажу в начале декабря - РИА Новости, 13.11.2021
"Арепливир" в форме инъекций поступит в продажу в начале декабря
Инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в продажу с начала декабря, дефицита не ожидается, рассказал РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:30
2021-11-13T14:30
2021-11-13T20:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
промомед
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в продажу с начала декабря, дефицита не ожидается, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет."Уже с начала декабря он начнет поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны. По мере того, как органы здравоохранения страны будут присылать заявки, мы считаем, что сможем произвести достаточно, чтобы не было дефицита и очереди на препарат", — рассказал собеседник агентства.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.
https://ria.ru/20211113/areplivir-1758909263.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, промомед
14:30 13.11.2021 (обновлено: 20:08 13.11.2021)
"Арепливир" в форме инъекций поступит в продажу в начале декабря
Продажа препарата от COVID-19 "Арепливир" в инъекциях начнется в декабре