https://ria.ru/20211113/areplivir-1758909641.html

"Арепливир" в форме инъекций поступит в продажу в начале декабря

"Арепливир" в форме инъекций поступит в продажу в начале декабря - РИА Новости, 13.11.2021

"Арепливир" в форме инъекций поступит в продажу в начале декабря

Инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в продажу с начала декабря, дефицита не ожидается, рассказал РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:30

2021-11-13T14:30

2021-11-13T20:08

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промомед

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" поступит в продажу с начала декабря, дефицита не ожидается, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в РФ препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет."Уже с начала декабря он начнет поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны. По мере того, как органы здравоохранения страны будут присылать заявки, мы считаем, что сможем произвести достаточно, чтобы не было дефицита и очереди на препарат", — рассказал собеседник агентства.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году и производится на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед"). Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг РФ, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.

https://ria.ru/20211113/areplivir-1758909263.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, промомед