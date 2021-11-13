Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211113/areplivir-1758909263.html
Производитель рассказал о назначении "Арепливира"
Производитель рассказал о назначении "Арепливира" - РИА Новости, 13.11.2021
Производитель рассказал о назначении "Арепливира"
Препарат от коронавируса в инъекционной форме "Арепливир" создан для лечения больных с COVID-19 в условиях стационара, рассказал РИА Новости председатель совета РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T14:29
2021-11-13T16:25
распространение коронавируса
арепливир
промомед
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577660840_0:106:3106:1853_1920x0_80_0_0_e432b309c226af0b3b9842676f6577ec.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса в инъекционной форме "Арепливир" создан для лечения больных с COVID-19 в условиях стационара, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый."Предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат. Это препарат с очень высокой эффективностью", — сказал собеседник агентства.По его словам, лекарство станет доступно для закупок с декабря. Белый заверил, что очередей и дефицита не будет.Бизнесмен отметил, что компания будет заниматься экспортом — заинтересованы порядка 50 стран. В то же время в приоритете внутренний рынок.В форме таблеток "Арепливир" (по международному непатентованному наименованию — "Фавипиравир") разработали в 2020-м, его делают на заводе "Биохимик" в Саранске.Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг, с сентября объемы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов.
https://ria.ru/20211113/areprivir-1758908970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577660840_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_1f7473bb99a62ac851c3429b04d08f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арепливир, промомед, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:29 13.11.2021 (обновлено: 16:25 13.11.2021)
 
Производитель рассказал о назначении "Арепливира"

Глава ГК "Промомед" Белый: "Арепливир" создан для госпитализированных пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса в инъекционной форме "Арепливир" создан для лечения больных с COVID-19 в условиях стационара, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый.
"Предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат. Это препарат с очень высокой эффективностью", — сказал собеседник агентства.
По его словам, лекарство станет доступно для закупок с декабря. Белый заверил, что очередей и дефицита не будет.
Бизнесмен отметил, что компания будет заниматься экспортом — заинтересованы порядка 50 стран. В то же время в приоритете внутренний рынок.
В форме таблеток "Арепливир" (по международному непатентованному наименованию — "Фавипиравир") разработали в 2020-м, его делают на заводе "Биохимик" в Саранске.
Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг, с сентября объемы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов.
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
14:27Распространение коронавируса
Производитель ожидает, что в "Арепливире" будут заинтересованы 50 стран
 
Распространение коронавирусаАрепливирПромомедКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
00:32Хакеры взломали электронную почту ФБР
Лента новостейМолния
Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителейХакеры взломали электронную почту ФБР