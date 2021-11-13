https://ria.ru/20211113/areplivir-1758909263.html

Производитель рассказал о назначении "Арепливира"

Производитель рассказал о назначении "Арепливира" - РИА Новости, 13.11.2021

Производитель рассказал о назначении "Арепливира"

Препарат от коронавируса в инъекционной форме "Арепливир" создан для лечения больных с COVID-19 в условиях стационара, рассказал РИА Новости председатель совета РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T14:29

2021-11-13T14:29

2021-11-13T16:25

распространение коронавируса

арепливир

промомед

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Препарат от коронавируса в инъекционной форме "Арепливир" создан для лечения больных с COVID-19 в условиях стационара, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании-производителя "Промомед" Петр Белый."Предназначен для госпитализированных пациентов. С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат. Это препарат с очень высокой эффективностью", — сказал собеседник агентства.По его словам, лекарство станет доступно для закупок с декабря. Белый заверил, что очередей и дефицита не будет.Бизнесмен отметил, что компания будет заниматься экспортом — заинтересованы порядка 50 стран. В то же время в приоритете внутренний рынок.В форме таблеток "Арепливир" (по международному непатентованному наименованию — "Фавипиравир") разработали в 2020-м, его делают на заводе "Биохимик" в Саранске.Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг, с сентября объемы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов.

https://ria.ru/20211113/areprivir-1758908970.html

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арепливир, промомед, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии