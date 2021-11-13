https://ria.ru/20211113/areplivir-1758886341.html
Разработчик назвал сроки запуска производства "Арепливира" в инъекциях
Разработчик назвал сроки запуска производства "Арепливира" в инъекциях - РИА Новости, 13.11.2021
Разработчик назвал сроки запуска производства "Арепливира" в инъекциях
Производство "Арепливира" в ампулах начнется в декабре 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промомед". РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T10:42
2021-11-13T10:42
2021-11-13T17:28
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Производство "Арепливира" в ампулах начнется в декабре 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Промомед".Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в стране препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" зарегистрировали 12 ноября, его допустили в гражданский оборот на пять лет."Производство начнется уже в декабре этого года", — рассказал агентству представитель производителя.В форме таблеток "Арепливир" (по международному непатентованному наименованию — "Фавипиравир") разработали в 2020-м, его делают на заводе "Биохимик" в Саранске. Как сообщал в феврале 2021 года Минпромторг, с сентября объемы производства нарастили в десять раз — до миллиона упаковок в месяц. В будущем выпуск планируют увеличить до двух миллионов.
https://ria.ru/20210315/nagrada-1601393905.html
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, арепливир, промомед
10:42 13.11.2021 (обновлено: 17:28 13.11.2021)
Разработчик назвал сроки запуска производства "Арепливира" в инъекциях
Производство препарата от коронавируса "Арепливир" в инъекциях начнется в декабре