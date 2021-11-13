03:10 13.11.2021 (обновлено: 03:23 13.11.2021)
Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
"Промомед" сообщила, что инъекционный препарат "Арепливир" дает более длительный эффект
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя лекарства "Промомед".
Первый в России препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на пять лет.
"Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе "Промомеда" также сообщили, что сначала "Арепливиром" будет обеспечена Россия, и только потом его выпустят на экспорт.
Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") разработали и произвели на саранском заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед") в 2020 году.
В феврале 2021 года Минпромторг сообщал, что с сентября завод увеличил объем производства препарата в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до двух миллионов.
"Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, разрешено его амбулаторное применение. Рекомендованная цена — 5060 рублей.