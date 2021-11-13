https://ria.ru/20211113/areplivir-1758870486.html

Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества

Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества - РИА Новости, 13.11.2021

Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества

Инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T03:10

2021-11-13T03:10

2021-11-13T03:23

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир" лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя лекарства "Промомед".Первый в России препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" зарегистрирован 12 ноября, ему разрешен ввод в гражданский оборот на пять лет.В пресс-службе "Промомеда" также сообщили, что сначала "Арепливиром" будет обеспечена Россия, и только потом его выпустят на экспорт.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир " (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") разработали и произвели на саранском заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед") в 2020 году.В феврале 2021 года Минпромторг сообщал, что с сентября завод увеличил объем производства препарата в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, и планирует нарастить выпуск до двух миллионов."Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции и включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, разрешено его амбулаторное применение. Рекомендованная цена — 5060 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/koronavirus-1758849373.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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