https://ria.ru/20211113/aktsiya-1758923479.html

В центре Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили

В центре Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 13.11.2021

В центре Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси, передает... РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T16:27

2021-11-13T16:27

2021-11-13T19:48

в мире

грузия

михаил саакашвили

единое национальное движение

ираклий гарибашвили

ника мелия

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.На данный момент прилегающий к парламенту проспект Руставели не перекрыт. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Участники акции ждут прихода сторонников.Организаторами акции являются члены оппозиционной партии "Единое национальное движение". Основные требования митингующих: перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, его освобождение и назначение внеочередных парламентских выборов.Ранее председатель партии "Нацдвижения" Ника Мелия сообщал, что протесты в поддержку Саакашвили будут бессрочными, они проходят в разных местах столицы ежедневно.Саакашвили голодает с 1 октября. На днях политик сообщил, что готов прекратить голодовку, но только в случае, если его переведут в гражданскую больницу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html

грузия

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Акция в поддержку Саакашвили проходит у здания парламента в Тбилиси У здания грузинского парламента в Тбилиси началась акция в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили. 2021-11-13T16:27 true PT0M36S

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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, ника мелия, задержание саакашвили в грузии