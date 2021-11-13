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В центре Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили
В центре Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 13.11.2021
В центре Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси, передает... РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T16:27
2021-11-13T19:48
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
ираклий гарибашвили
ника мелия
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.На данный момент прилегающий к парламенту проспект Руставели не перекрыт. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Участники акции ждут прихода сторонников.Организаторами акции являются члены оппозиционной партии "Единое национальное движение". Основные требования митингующих: перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, его освобождение и назначение внеочередных парламентских выборов.Ранее председатель партии "Нацдвижения" Ника Мелия сообщал, что протесты в поддержку Саакашвили будут бессрочными, они проходят в разных местах столицы ежедневно.Саакашвили голодает с 1 октября. На днях политик сообщил, что готов прекратить голодовку, но только в случае, если его переведут в гражданскую больницу.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Акция в поддержку Саакашвили проходит у здания парламента в Тбилиси
У здания грузинского парламента в Тбилиси началась акция в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, ника мелия, задержание саакашвили в грузии
16:27 13.11.2021 (обновлено: 19:48 13.11.2021)
 
В центре Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили

Перед зданием парламента в Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент прилегающий к парламенту проспект Руставели не перекрыт. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Участники акции ждут прихода сторонников.
Организаторами акции являются члены оппозиционной партии "Единое национальное движение". Основные требования митингующих: перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, его освобождение и назначение внеочередных парламентских выборов.
Ранее председатель партии "Нацдвижения" Ника Мелия сообщал, что протесты в поддержку Саакашвили будут бессрочными, они проходят в разных местах столицы ежедневно.
Саакашвили голодает с 1 октября. На днях политик сообщил, что готов прекратить голодовку, но только в случае, если его переведут в гражданскую больницу.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеИраклий ГарибашвилиНика МелияЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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