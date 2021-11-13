Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211113/afganistan-1758903515.html
В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане
В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане - РИА Новости, 13.11.2021
В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане, заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор. РИА Новости, 13.11.2021
2021-11-13T13:09
2021-11-13T13:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
юнисеф
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743653111_0:136:3303:1994_1920x0_80_0_0_0519add8f40f68078c347d9890760208.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане, заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор."Я глубоко обеспокоена сообщениями о том, что число детских браков в Афганистане растет… Мы получили достоверные сведения о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое", - заявила Фор.Как отмечает ЮНИСЕФ, такое распространенное в Афганистане явление, как раннее замужество, могут привести к домашнему насилию и дискриминации по отношению к женщинам и как следствие - к психологическим проблемам. По оценкам организации, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до достижения 18-летнего возраста.Также организация призывает власти Афганистана способствовать поддержке и защите наиболее уязвимых афганских семей. По мнению ЮНИСЕФ, неблагоприятная экономическая ситуация в Афганистане вынуждает все больше семей выдавать девочек замуж в раннем возрасте или отправлять детей на работу.В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/taliby-1758740924.html
https://ria.ru/20211112/golod-1758735175.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743653111_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_4130efde99d902e004b2324f4b7d7b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, юнисеф, мохаммад хасан ахунд
13:09 13.11.2021
 
В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане

В ЮНИСЕФ обеспокоены ростом числа браков с участием детей в Афганистане

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкДети на одной из улиц Кабула во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий
Дети на одной из улиц Кабула во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане, заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор.
"Я глубоко обеспокоена сообщениями о том, что число детских браков в Афганистане растет… Мы получили достоверные сведения о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое", - заявила Фор.
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 13:38В мире
Экс-вице-президент Афганистана: талибы сажают в тюрьмы военных
Как отмечает ЮНИСЕФ, такое распространенное в Афганистане явление, как раннее замужество, могут привести к домашнему насилию и дискриминации по отношению к женщинам и как следствие - к психологическим проблемам. По оценкам организации, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до достижения 18-летнего возраста.
Также организация призывает власти Афганистана способствовать поддержке и защите наиболее уязвимых афганских семей. По мнению ЮНИСЕФ, неблагоприятная экономическая ситуация в Афганистане вынуждает все больше семей выдавать девочек замуж в раннем возрасте или отправлять детей на работу.
В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Афганский мальчик несет хлеб в Кабуле - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 13:12
ВОЗ предупредила о риске смерти миллиона афганских детей от голода
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанЮНИСЕФМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"
03:18Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банков
03:14Врач рассказала, как избежать сахарного диабета
03:09Россия начала поставки С-400 в Индию
03:02Умер южноафриканский писатель Уилбур Смит
02:57Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами
02:41В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Какие документы нужны для получения максимальной пенсии
02:08Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
02:01Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризис
01:47Названы "извечные" ошибки при приготовлении макарон
01:40Личный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политика
01:31МИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране
01:26"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
01:16Эксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валюты
01:00Израиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих граждан
00:57На Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭС
00:44Пушков разнес британского генерала за слова о России
00:42NYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителей
00:32Хакеры взломали электронную почту ФБР
Лента новостейМолния
Гинцбург назвал критический срок ревакцинации "Спутником Лайт"Названы хитрости мошенников при краже данных из онлайн-банковВрач рассказала, как избежать сахарного диабетаРоссия начала поставки С-400 в ИндиюУмер южноафриканский писатель Уилбур СмитУченых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городамиВ Москве объявили желтый уровень погодной опасностиКакие документы нужны для получения максимальной пенсииНазваны факторы, отягчающие течение COVID-19Боррель и главы МИД Польши и Литвы обсудили миграционный кризисНазваны "извечные" ошибки при приготовлении макаронЛичный врач Саакашвили рассказал об ухудшении состояния здоровья политикаМИД Кубы заявил в Twitter, что соцсеть дестабилизирует ситуацию в стране"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в ГлазгоЭксперт развеял главный новогодний миф вокруг покупки валютыИзраиль прокомментировал инцидент с арестом в Турции своих гражданНа Украине отключились 90% мощностей государственных ТЭСПушков разнес британского генерала за слова о РоссииNYT: США умолчали об авиаударах в Сирии, унесших жизни мирных жителейХакеры взломали электронную почту ФБР