https://ria.ru/20211113/afganistan-1758903515.html

В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане

В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане - РИА Новости, 13.11.2021

В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане, заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор. РИА Новости, 13.11.2021

2021-11-13T13:09

2021-11-13T13:09

2021-11-13T13:09

захват власти в афганистане талибами

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юнисеф

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане, заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор."Я глубоко обеспокоена сообщениями о том, что число детских браков в Афганистане растет… Мы получили достоверные сведения о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое", - заявила Фор.Как отмечает ЮНИСЕФ, такое распространенное в Афганистане явление, как раннее замужество, могут привести к домашнему насилию и дискриминации по отношению к женщинам и как следствие - к психологическим проблемам. По оценкам организации, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до достижения 18-летнего возраста.Также организация призывает власти Афганистана способствовать поддержке и защите наиболее уязвимых афганских семей. По мнению ЮНИСЕФ, неблагоприятная экономическая ситуация в Афганистане вынуждает все больше семей выдавать девочек замуж в раннем возрасте или отправлять детей на работу.В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/taliby-1758740924.html

https://ria.ru/20211112/golod-1758735175.html

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афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, юнисеф, мохаммад хасан ахунд