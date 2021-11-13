В ЮНИСЕФ заявили о росте числа детских браков в Афганистане
В ЮНИСЕФ обеспокоены ростом числа браков с участием детей в Афганистане
© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкДети на одной из улиц Кабула во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен ростом числа браков с участием детей в Афганистане, заявила исполнительный директор организации Генриетта Фор.
"Я глубоко обеспокоена сообщениями о том, что число детских браков в Афганистане растет… Мы получили достоверные сведения о семьях, предлагающих дочерей в возрасте 20 дней для будущего брака в обмен на приданое", - заявила Фор.
Как отмечает ЮНИСЕФ, такое распространенное в Афганистане явление, как раннее замужество, могут привести к домашнему насилию и дискриминации по отношению к женщинам и как следствие - к психологическим проблемам. По оценкам организации, 28% афганских женщин в возрасте от 15 до 49 лет вышли замуж до достижения 18-летнего возраста.
Также организация призывает власти Афганистана способствовать поддержке и защите наиболее уязвимых афганских семей. По мнению ЮНИСЕФ, неблагоприятная экономическая ситуация в Афганистане вынуждает все больше семей выдавать девочек замуж в раннем возрасте или отправлять детей на работу.
В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.