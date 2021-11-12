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Ростовская область
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Ростов-на-Дону готов к снежной зиме, заявили власти
Ростов-на-Дону готов к снежной зиме, заявили власти - РИА Новости, 12.11.2021
Ростов-на-Дону готов к снежной зиме, заявили власти
Коммунальная техника Ростова-на-Дону полностью готова к уборке снега, для обработки дорог заготовлено около 6 тысяч тонн реагентов, сообщил глава администрации... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:16
2021-11-12T16:16
ростовская область
общество
ростов-на-дону
ростовская область
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя – РИА Новости. Коммунальная техника Ростова-на-Дону полностью готова к уборке снега, для обработки дорог заготовлено около 6 тысяч тонн реагентов, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."В целом в Ростове подготовлено к зиме 218 единиц спецтехники. В этом коммунальном строю есть комбинированные дорожные машины – основная "боевая единица" в борьбе с зимней непогодой, погрузчики, мини-погрузчики для работы на небольших участках, самосвалы, тракторы", - написал Логвиненко в Instagram.Он отметил, что с прошлого года содержание объектов улично-дорожной сети осуществляется в рамках долгосрочного трехлетнего контракта. Это гарантия их бесперебойного обслуживания между зимними циклами 2021 и 2022 годов. "Причем город сегодня не тратит бюджетные средства на приобретение уборочной техники. Подрядчик сам развивает производственную базу", - уточнил глава горадминистрации.Он привел в пример компанию "М-Стандарт-Юг", которая занимается содержанием дорог в Ростове-на-Дону. Парк машин компании – 180 единиц спецтехники. Часть из них оборудована подвесными ковшами и отвалами для очистки дорог от снега. На машинах установлено навигационное оборудование, которое помогает рационально распределять технику по участкам.Логвиненко добавил, что с начала ноября в городе работает ситуационный центр по координации действий сил и средств, задействованных в уборке города. С 15 ноября аварийные бригады и спецтехника предприятий, которые занимаются зимним содержанием дорог, заступят на круглосуточное дежурство.Для складирования снега подготовлено 12 спецплощадок. Также в каждом районе предусмотрены резервные места под эти цели. "Сформирован и необходимый запас противогололедных материалов для обработки проезжих частей и тротуаров. Заготовлено около 6 тысяч тонн реагентов. Этого объема хватит до конца года при условии выпадения осадков в пределах нормы. По мере необходимости запасы будут пополняться", - отметил Логвиненко.
https://ria.ru/20211110/meropriyatiya-1758447417.html
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общество, ростов-на-дону, ростовская область, алексей логвиненко
16:16 12.11.2021
 
Ростов-на-Дону готов к снежной зиме, заявили власти

Коммунальная техника Ростова-на-Дону полностью готова к уборке снега

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на мост через реку Дон в Ростове-на-Дону
Вид с борта вертолета на мост через реку Дон в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя – РИА Новости. Коммунальная техника Ростова-на-Дону полностью готова к уборке снега, для обработки дорог заготовлено около 6 тысяч тонн реагентов, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
"В целом в Ростове подготовлено к зиме 218 единиц спецтехники. В этом коммунальном строю есть комбинированные дорожные машины – основная "боевая единица" в борьбе с зимней непогодой, погрузчики, мини-погрузчики для работы на небольших участках, самосвалы, тракторы", - написал Логвиненко в Instagram.
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Он отметил, что с прошлого года содержание объектов улично-дорожной сети осуществляется в рамках долгосрочного трехлетнего контракта. Это гарантия их бесперебойного обслуживания между зимними циклами 2021 и 2022 годов. "Причем город сегодня не тратит бюджетные средства на приобретение уборочной техники. Подрядчик сам развивает производственную базу", - уточнил глава горадминистрации.
Он привел в пример компанию "М-Стандарт-Юг", которая занимается содержанием дорог в Ростове-на-Дону. Парк машин компании – 180 единиц спецтехники. Часть из них оборудована подвесными ковшами и отвалами для очистки дорог от снега. На машинах установлено навигационное оборудование, которое помогает рационально распределять технику по участкам.
Логвиненко добавил, что с начала ноября в городе работает ситуационный центр по координации действий сил и средств, задействованных в уборке города. С 15 ноября аварийные бригады и спецтехника предприятий, которые занимаются зимним содержанием дорог, заступят на круглосуточное дежурство.
Для складирования снега подготовлено 12 спецплощадок. Также в каждом районе предусмотрены резервные места под эти цели. "Сформирован и необходимый запас противогололедных материалов для обработки проезжих частей и тротуаров. Заготовлено около 6 тысяч тонн реагентов. Этого объема хватит до конца года при условии выпадения осадков в пределах нормы. По мере необходимости запасы будут пополняться", - отметил Логвиненко.
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