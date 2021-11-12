https://ria.ru/20211112/zdravookhranenie-1758763393.html

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в пандемию

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в пандемию - РИА Новости, 12.11.2021

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в пандемию

В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества оказания помощи пациентам, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:14

2021-11-12T15:14

2021-11-12T16:17

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578047_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_d1aaaebbc19a47bf5f8b236bf0de3157.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества оказания помощи пациентам, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества оказания медицинской помощи пациентам. Это непростая задача", - следует из приветствия министра, показанного на пленарном заседании международного форума "Всемирный день качества в России".По словам министра, справиться с ней позволили высокие компетенции специалистов, эффективный контроль качества и безопасности медпомощи, а также качество лекарственных препаратов, которое контролируется государством.Ранее Мурашко сообщил, что последняя волна коронавируса распространяется значительно быстрее, поэтому система оказания медицинской помощи "претерпела определенные изменения".

https://ria.ru/20211025/volodin-1756130698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии