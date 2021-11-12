https://ria.ru/20211112/zdravookhranenie-1758763393.html
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в пандемию
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в пандемию - РИА Новости, 12.11.2021
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в пандемию
В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества оказания помощи пациентам, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:14
2021-11-12T15:14
2021-11-12T16:17
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества оказания помощи пациентам, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."В условиях пандемии система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества оказания медицинской помощи пациентам. Это непростая задача", - следует из приветствия министра, показанного на пленарном заседании международного форума "Всемирный день качества в России".По словам министра, справиться с ней позволили высокие компетенции специалистов, эффективный контроль качества и безопасности медпомощи, а также качество лекарственных препаратов, которое контролируется государством.Ранее Мурашко сообщил, что последняя волна коронавируса распространяется значительно быстрее, поэтому система оказания медицинской помощи "претерпела определенные изменения".
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15:14 12.11.2021 (обновлено: 16:17 12.11.2021)
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в пандемию
Мурашко: в пандемию система здравоохранения вынуждена мобилизоваться, не снижая качества