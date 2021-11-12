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Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть проекты о QR-кодах
Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть проекты о QR-кодах - РИА Новости, 12.11.2021
Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть проекты о QR-кодах
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть законопроект о QR-кодах, заявил глава комитета Василий Пискарев. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:52
2021-11-12T22:05
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть законопроект о QR-кодах, заявил глава комитета Василий Пискарев.В пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях."Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть внесенные сегодня правительством РФ поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - приводит пресс-служба слова Пискарева.По словам Пискарева, предложенные изменения позволят повысить уровень безопасности граждан при посещении мест массового пребывания "в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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госдума рф, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
21:52 12.11.2021 (обновлено: 22:05 12.11.2021)
 
Комитет Госдумы готов оперативно рассмотреть проекты о QR-кодах

Комитет Госдумы по безопасности готов оперативно рассмотреть проекты о QR-кодах

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть законопроект о QR-кодах, заявил глава комитета Василий Пискарев.
В пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
"Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть внесенные сегодня правительством РФ поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - приводит пресс-служба слова Пискарева.
По словам Пискарева, предложенные изменения позволят повысить уровень безопасности граждан при посещении мест массового пребывания "в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
20:32Распространение коронавируса
Совфед готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября, сообщил источник
 
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