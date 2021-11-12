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В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу криминального авторитета
В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу криминального авторитета - РИА Новости, 12.11.2021
В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу криминального авторитета
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины в подмосковном Красногорске, им оказался знакомый убитого, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:58
2021-11-12T21:58
2021-11-12T21:58
происшествия
красноярск
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины в подмосковном Красногорске, им оказался знакомый убитого, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее она сообщала, что 8 ноября на летней кухне в частном доме в деревне Гольево в Красногорске было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди."Задержан подозреваемый в убийстве жителя Красноярска, совершенного 8 ноября (ч.1 ст. 105 УК РФ). Им оказался знакомый потерпевшего 1969 года рождения, который скрывался от следствия в Люберецком городском округе", - сказала Врадий.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитый являлся криминальным авторитетом по имени Гайк Арутюнян. Кроме того, мужчина владел несколькими бизнесами, оформленными не на его имя.
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происшествия, красноярск, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу криминального авторитета
В Московской области задержали предполагаемого убийцу криминального авторитета Арутюняна