https://ria.ru/20211112/zaderzhanie-1758688850.html

На Урале задержали людей, вносивших ложные сведения о вакцинации

На Урале задержали людей, вносивших ложные сведения о вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021

На Урале задержали людей, вносивших ложные сведения о вакцинации

Полиция в Златоусте Челябинской области задержала троих местных жителей, которые за деньги вносили в госсистему ложные сведения о прохождении вакцинации от... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T09:12

2021-11-12T09:12

2021-11-12T11:06

происшествия

челябинская область

златоуст

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция в Златоусте Челябинской области задержала троих местных жителей, которые за деньги вносили в госсистему ложные сведения о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону."Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1500 до 6000 тысяч рублей", — уточнили представители главка.В златоустовском ОМВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Силовики провели у подозреваемых обыски и изъяли вещественные доказательства.По версии следствия, они внесли изменения в специализированную единую информационную систему для не менее 250 "клиентов".Полиция добавляет, что законодательством за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757516726.html

https://ria.ru/20211112/spravki-1758678641.html

челябинская область

златоуст

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, златоуст, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии