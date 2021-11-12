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На Урале задержали людей, вносивших ложные сведения о вакцинации
На Урале задержали людей, вносивших ложные сведения о вакцинации - РИА Новости, 12.11.2021
На Урале задержали людей, вносивших ложные сведения о вакцинации
Полиция в Златоусте Челябинской области задержала троих местных жителей, которые за деньги вносили в госсистему ложные сведения о прохождении вакцинации от... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:12
2021-11-12T11:06
происшествия
челябинская область
златоуст
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция в Златоусте Челябинской области задержала троих местных жителей, которые за деньги вносили в госсистему ложные сведения о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону."Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1500 до 6000 тысяч рублей", — уточнили представители главка.В златоустовском ОМВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Силовики провели у подозреваемых обыски и изъяли вещественные доказательства.По версии следствия, они внесли изменения в специализированную единую информационную систему для не менее 250 "клиентов".Полиция добавляет, что законодательством за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757516726.html
https://ria.ru/20211112/spravki-1758678641.html
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происшествия, челябинская область, златоуст, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
09:12 12.11.2021 (обновлено: 11:06 12.11.2021)
 
На Урале задержали людей, вносивших ложные сведения о вакцинации

На Урале задержали трех человек, вносивших ложные сведения о вакцинации против COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция в Златоусте Челябинской области задержала троих местных жителей, которые за деньги вносили в госсистему ложные сведения о прохождении вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
"Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1500 до 6000 тысяч рублей", — уточнили представители главка.
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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В златоустовском ОМВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Силовики провели у подозреваемых обыски и изъяли вещественные доказательства.
По версии следствия, они внесли изменения в специализированную единую информационную систему для не менее 250 "клиентов".
Полиция добавляет, что законодательством за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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