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При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли три человека
При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли три человека - РИА Новости, 12.11.2021
При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли три человека
Три человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:34
2021-11-12T13:34
2021-11-12T13:47
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в мечети в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медика.Ранее очевидец сообщал РИА Новости о 16 пострадавших в результате взрыва."На данный момент трое убиты, 15 пострадали", - сказал агентству один из врачей в местной больнице.В свою очередь, неназванный представитель талибов (движение "Талибан"*) подтвердил факт взрыва в мечети, отметив, что он прогремел во время пятничной молитвы. По его словам, взрыв произошел в округе Спингар.Как отмечает издание, этот район является "очагом" деятельности боевиков террористической группировки "Исламское государство"**.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, взрыв, талибан, нангархар, исламское государство
13:34 12.11.2021 (обновлено: 13:47 12.11.2021)
При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли три человека
France Press: при взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли три человека