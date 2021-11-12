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В мечети в Афганистане прогремел взрыв

В мечети в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 12.11.2021

В мечети в Афганистане прогремел взрыв

Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети в восточной провинции Афганистана Нангархар, в результате чего 16 человек пострадали, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:59

2021-11-12T12:59

2021-11-12T13:03

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КАБУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети в восточной провинции Афганистана Нангархар, в результате чего 16 человек пострадали, заявил РИА Новости очевидец."Шестнадцать человек получили ранения при взрыве", - сказал собеседник агентства.

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в мире, афганистан