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В мечети в Афганистане прогремел взрыв
В мечети в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 12.11.2021
В мечети в Афганистане прогремел взрыв
Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети в восточной провинции Афганистана Нангархар, в результате чего 16 человек пострадали, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T12:59
2021-11-12T12:59
2021-11-12T13:03
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КАБУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в мечети в восточной провинции Афганистана Нангархар, в результате чего 16 человек пострадали, заявил РИА Новости очевидец."Шестнадцать человек получили ранения при взрыве", - сказал собеседник агентства.
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в мире, афганистан
12:59 12.11.2021 (обновлено: 13:03 12.11.2021)
В мечети в Афганистане прогремел взрыв
В мечети в Афганистане прогремел взрыв, 16 человек пострадали