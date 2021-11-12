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В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами
В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами - РИА Новости, 12.11.2021
В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами
Переговоры между Евросоюзом и Белоруссией могли бы помочь решить миграционную проблему, заявила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T07:19
2021-11-12T08:40
в мире
оон
белоруссия
александр лукашенко
мария захарова
госпогранкомитет белоруссии
анджей дуда
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Переговоры между Евросоюзом и Белоруссией могли бы помочь решить миграционную проблему, заявила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс.По словам Чуприс, дорожная карта позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам. Кроме того, добавила она, к процессу должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и беженцев.Замглавы администрации президента Белоруссии также призвала дать правовую оценку действиям польских силовиков. Обострение ситуации на белорусско-польской границеВ понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html
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в мире, оон, белоруссия, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
07:19 12.11.2021 (обновлено: 08:40 12.11.2021)
 
В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами

В администрации президента Белоруссии предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМальчик несет бутылки с питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мальчик несет бутылки с питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Переговоры между Евросоюзом и Белоруссией могли бы помочь решить миграционную проблему, заявила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс.

"Руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации… и преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы", — сказала она в интервью телеканалу ОНТ.

По словам Чуприс, дорожная карта позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам. Кроме того, добавила она, к процессу должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и беженцев.
Замглавы администрации президента Белоруссии также призвала дать правовую оценку действиям польских силовиков.
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В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.
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В миреООНБелоруссияАлександр ЛукашенкоМария ЗахароваГоспогранкомитет БелоруссииАнджей ДудаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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