https://ria.ru/20211112/vykhod-1758681264.html

В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами

В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами - РИА Новости, 12.11.2021

В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами

Переговоры между Евросоюзом и Белоруссией могли бы помочь решить миграционную проблему, заявила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T07:19

2021-11-12T07:19

2021-11-12T08:40

в мире

оон

белоруссия

александр лукашенко

мария захарова

госпогранкомитет белоруссии

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Переговоры между Евросоюзом и Белоруссией могли бы помочь решить миграционную проблему, заявила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс.По словам Чуприс, дорожная карта позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам. Кроме того, добавила она, к процессу должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и беженцев.Замглавы администрации президента Белоруссии также призвала дать правовую оценку действиям польских силовиков. Обострение ситуации на белорусско-польской границеВ понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758671718.html

https://ria.ru/20211111/razgovor-1758632008.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии