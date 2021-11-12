07:19 12.11.2021 (обновлено: 08:40 12.11.2021)
В Минске предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами
В администрации президента Белоруссии предложили Евросоюзу выход из ситуации с беженцами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМальчик несет бутылки с питьевой водой в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Переговоры между Евросоюзом и Белоруссией могли бы помочь решить миграционную проблему, заявила замглавы администрации президента республики Ольга Чуприс.
"Руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации… и преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы", — сказала она в интервью телеканалу ОНТ.
По словам Чуприс, дорожная карта позволила бы объединить усилия для помощи мигрантам. Кроме того, добавила она, к процессу должны подключиться верховные комиссары ООН по правам человека и беженцев.
Замглавы администрации президента Белоруссии также призвала дать правовую оценку действиям польских силовиков.
Обострение ситуации на белорусско-польской границе
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Как указывала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности.