12:52 12.11.2021 (обновлено: 13:28 12.11.2021)
В Кремле ответили на заявления США о "планах России вторгнуться на Украину"
Песков назвал заявления США о "планах России вторгнуться на Украину" пустым нагнетанием
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
НАТО активно и напористо действует вблизи границ РФ, Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины. Песков отметил, что это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижениями вооруженных сил РФ на территории РФ. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что на это неоднократно отвечали, что передвижение российских вооруженных сил на территории РФ не должно ни у кого вызывать обеспокоенности. Он подчеркнул, что Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами.
"В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду - ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будто то вода или будь то суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.
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