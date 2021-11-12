https://ria.ru/20211112/vtorzhenie-1758729336.html

В Кремле ответили на заявления США о "планах России вторгнуться на Украину"

В Кремле ответили на заявления США о "планах России вторгнуться на Украину" - РИА Новости, 12.11.2021

В Кремле ответили на заявления США о "планах России вторгнуться на Украину"

НАТО активно и напористо действует вблизи границ РФ, Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски, заявил... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T12:52

2021-11-12T12:52

2021-11-12T13:28

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дмитрий песков

россия

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НАТО активно и напористо действует вблизи границ РФ, Москва будет предпринимать меру по обеспечению своей безопасности и хеджировать риски, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Так он прокомментировал публикацию агентства Блумберг о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины. Песков отметил, что это уже не первая публикация и не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижениями вооруженных сил РФ на территории РФ. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что на это неоднократно отвечали, что передвижение российских вооруженных сил на территории РФ не должно ни у кого вызывать обеспокоенности. Он подчеркнул, что Россия не представляет ни для кого угрозу, развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами."В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то вызывающие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду - ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые весьма и весьма активно и напористо действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, будто то вода или будь то суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20211111/nato-1758664010.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия