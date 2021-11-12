https://ria.ru/20211112/voyska-1758772229.html

Порошенко потребовал развернуть войска на границе с Белоруссией

Порошенко потребовал развернуть войска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2021

Порошенко потребовал развернуть войска на границе с Белоруссией

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал от украинских властей развернуть войска вдоль украинско-белорусской... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:47

2021-11-12T15:47

2021-11-12T15:47

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

петр порошенко

вооруженные силы украины

европейская солидарность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728193609_107:0:886:438_1920x0_80_0_0_912168ae816d2d096e8939b3fc433a9c.jpg

КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал от украинских властей развернуть войска вдоль украинско-белорусской границы в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами на территории Белоруссии.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, отметив, сил и средств достаточно."Усилий министерства внутренних дел, включая национальную полицию, национальную гвардию крайне недостаточно. Наше требование как оппозиционной политической силы – срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы", - цитирует Порошенко сайт его партии.По его словам, ситуация на украинско-белорусской границе ухудшается и обостряется. Вместе с тем Порошенко считает, что украинские власти должны поднять перед руководством ЕС вопрос о создании специальной комиссии для обеспечения безопасности на границе."Следует дальше усиливать международные санкции, не просто санкции ЕС, против виновников кризиса. Причем, не просто персональные санкции, но и секторальные санкции должны быть задействованы", - добавил Порошенко.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211112/migranty-1758745056.html

https://ria.ru/20211111/pomosch-1758604517.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-12T15:47 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, петр порошенко, вооруженные силы украины, европейская солидарность, госпогранкомитет белоруссии, алексей данилов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии