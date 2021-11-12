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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20211112/voronezh-1758859624.html
В переписи населения приняли участие 90% жителей Воронежской области
В переписи населения приняли участие 90% жителей Воронежской области - РИА Новости, 12.11.2021
В переписи населения приняли участие 90% жителей Воронежской области
Девяносто процентов жителей Воронежской области приняли участие в первой цифровой Всероссийской переписи населения, сообщает в пятницу областная дума. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:12
2021-11-12T23:12
воронежская область
общество
воронеж
воронежская область
воронежская областная дума
владимир нетесов
всероссийская перепись населения
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов жителей Воронежской области приняли участие в первой цифровой Всероссийской переписи населения, сообщает в пятницу областная дума.Первая цифровая Всероссийская перепись населения завершается 14 ноября. В Воронежской области работает 699 переписных участков, в Воронеже — 317.В пятницу, 12 ноября, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов посетил переписной участок, расположенный в здании Федеральной службы государственной статистики по региону. Как рассказала Нетёсову заместитель руководителя Воронежстата Наталья Федотова, пандемия осложнила ход переписной кампании."Тем не менее, на сегодня в переписи поучаствовали 90% жителей области. Для удобства воронежцев используют различные способы: подомовой обход, работают стационарные участки переписи, мобильные бригады в организациях, также данные о себе можно подать через портал Госуслуг. В областном центре этот способ используют чаще, чем в районах области", - информирует заксобрание.Перепись населения на портале госуслуг прошел каждый третий житель Воронежа, а по области — каждый пятый.Владимир Нетёсов отметил, что перепись населения на сегодня — единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, владении языками, уровне образования граждан. А объективные данные, полученные в ходе кампании, помогут скорректировать многие государственные программы и национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни, как жителей нашего региона, так и страны в целом. Председатель заксобрания призвал жителей региона, которые еще не приняли участие в переписи, сделать это до 14 ноября.
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общество, воронеж, воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов, всероссийская перепись населения
23:12 12.11.2021
 

В переписи населения приняли участие 90% жителей Воронежской области

© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыПерепись населения в Воронежской области
Перепись населения в Воронежской области
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 ноя - РИА Новости. Девяносто процентов жителей Воронежской области приняли участие в первой цифровой Всероссийской переписи населения, сообщает в пятницу областная дума.
Первая цифровая Всероссийская перепись населения завершается 14 ноября. В Воронежской области работает 699 переписных участков, в Воронеже — 317.
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыПерепись населения в Воронежской области
Перепись населения в Воронежской области
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Перепись населения в Воронежской области
В пятницу, 12 ноября, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов посетил переписной участок, расположенный в здании Федеральной службы государственной статистики по региону. Как рассказала Нетёсову заместитель руководителя Воронежстата Наталья Федотова, пандемия осложнила ход переписной кампании.
"Тем не менее, на сегодня в переписи поучаствовали 90% жителей области. Для удобства воронежцев используют различные способы: подомовой обход, работают стационарные участки переписи, мобильные бригады в организациях, также данные о себе можно подать через портал Госуслуг. В областном центре этот способ используют чаще, чем в районах области", - информирует заксобрание.
Перепись населения на портале госуслуг прошел каждый третий житель Воронежа, а по области — каждый пятый.
Во время проведения Всероссийской переписи населения в МФЦ в Казани - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
14:28
Более 99% россиян приняли участие в переписи населения
Владимир Нетёсов отметил, что перепись населения на сегодня — единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, владении языками, уровне образования граждан. А объективные данные, полученные в ходе кампании, помогут скорректировать многие государственные программы и национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни, как жителей нашего региона, так и страны в целом. Председатель заксобрания призвал жителей региона, которые еще не приняли участие в переписи, сделать это до 14 ноября.

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© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыПерепись населения в Воронежской области
Перепись населения в Воронежской области
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Перепись населения в Воронежской области
 
Воронежская областьОбществоВоронежВоронежская областьВоронежская областная ДумаВладимир НетесовВсероссийская перепись населения
 
 
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