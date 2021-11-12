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В Берлине отказались комментировать вопрос о совете Путина для Меркель
В Берлине отказались комментировать вопрос о совете Путина для Меркель - РИА Новости, 12.11.2021
В Берлине отказались комментировать вопрос о совете Путина для Меркель
В кабмине ФРГ отказались ответить на вопрос, последовала ли врио канцлера Ангела Меркель совету президента России Владимира Путина начать прямые контакты между... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:42
2021-11-12T15:14
в мире
германия
владимир путин
ангела меркель
россия
ульрике деммер
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались ответить на вопрос, последовала ли врио канцлера Ангела Меркель совету президента России Владимира Путина начать прямые контакты между ЕС и Минском."Не можем привести деталей конфиденциальных переговоров", - заявила журналистам, отвечая на этот вопрос, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Она повторила, что Меркель в ходе вчерашнего разговора с Путиным заявила, что считает белорусский режим ответственным за ситуацию на польско-белорусской границе.
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, ульрике деммер, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:42 12.11.2021 (обновлено: 15:14 12.11.2021)
 
В Берлине отказались комментировать вопрос о совете Путина для Меркель

В Кабмине ФРГ отказались ответить на вопрос, последовала ли Меркель совету Путина

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге
Канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались ответить на вопрос, последовала ли врио канцлера Ангела Меркель совету президента России Владимира Путина начать прямые контакты между ЕС и Минском.
"Не можем привести деталей конфиденциальных переговоров", - заявила журналистам, отвечая на этот вопрос, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Она повторила, что Меркель в ходе вчерашнего разговора с Путиным заявила, что считает белорусский режим ответственным за ситуацию на польско-белорусской границе.
Польские полицейские на границе Польши и Белоруссии в районе пропускного пункта Кузница - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 14:59
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В миреГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельРоссияУльрике ДеммерСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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