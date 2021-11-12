https://ria.ru/20211112/vopros-1758755778.html

В Берлине отказались комментировать вопрос о совете Путина для Меркель

В Берлине отказались комментировать вопрос о совете Путина для Меркель - РИА Новости, 12.11.2021

В Берлине отказались комментировать вопрос о совете Путина для Меркель

В кабмине ФРГ отказались ответить на вопрос, последовала ли врио канцлера Ангела Меркель совету президента России Владимира Путина начать прямые контакты между... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:42

2021-11-12T14:42

2021-11-12T15:14

в мире

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

ульрике деммер

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. В кабмине ФРГ отказались ответить на вопрос, последовала ли врио канцлера Ангела Меркель совету президента России Владимира Путина начать прямые контакты между ЕС и Минском."Не можем привести деталей конфиденциальных переговоров", - заявила журналистам, отвечая на этот вопрос, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.Она повторила, что Меркель в ходе вчерашнего разговора с Путиным заявила, что считает белорусский режим ответственным за ситуацию на польско-белорусской границе.

https://ria.ru/20211112/konflikt-1758760208.html

германия

россия

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2021

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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, ульрике деммер, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии