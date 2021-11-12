https://ria.ru/20211112/volkov-1758782852.html
Дмитрий Волков стал врио главы администрации Красногорска
Дмитрий Волков стал врио главы администрации Красногорска - РИА Новости, 12.11.2021
Дмитрий Волков стал врио главы администрации Красногорска
В подмосковном городском округе Красногорск назначен временно исполняющий обязанности главы, им стал Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:23
2021-11-12T16:23
2021-11-12T16:23
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В подмосковном городском округе Красногорск назначен временно исполняющий обязанности главы, им стал Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба облправительства."12 ноября 2021 года Советом депутатов городского округа Красногорск Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Красногорск Московской области Волкова Д.В", - говорится в сообщении.Ранее Волков занимал пост главы городского округа Кашира.
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кашира, московская область (подмосковье), красногорск, дмитрий волков