https://ria.ru/20211112/vodosnabzhenie-1758750036.html

Реконструкцию системы водоснабжения под Волгоградом завершат до конца года

Реконструкцию системы водоснабжения под Волгоградом завершат до конца года - РИА Новости, 12.11.2021

Реконструкцию системы водоснабжения под Волгоградом завершат до конца года

Реконструкция системы водоснабжения Алексеевского района Волгоградской области, снабжающей водой около 4 тысяч человек, завершится до конца года, сообщает в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:18

2021-11-12T14:18

2021-11-12T14:18

волгоградская область

общество

алексеевский район

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Реконструкция системы водоснабжения Алексеевского района Волгоградской области, снабжающей водой около 4 тысяч человек, завершится до конца года, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Новоаннинский район, где осмотрел ход дорожных работ на региональной трассе "Самойловка — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская", который ведётся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Готовность объекта составляет 99%, по информации администрации, принято решение о том, чтобы продолжить ремонт на данной трассе на участке "Шарашинский — Алекссеевская".Отмечается, что также Бочаров оценил ход работ по реконструкции системы водоснабжения, который обеспечивает водой около 4 тысяч жителей станицы Алексеевская. По данным ведомства, водопровод был построен в конце 60-х годов и уровень износа составлял 80%. В 2017 году был принят проект по его восстановлению, в 2020 году работы стартовали. По данным ведомства, было заменено 27 км трубопровода, установлены ёмкости-накопители, дополнительные очистные сооружения и прочее. По информации администрации, на реконструкцию системы водоснабжения выделено 247 миллионов рублей."В этом году мы завершаем работу по созданию серьёзной системы по подготовке, подаче качественной питьевой воды, – это хороший подарок жителям. До конца года закончим общестроительные работы, в следующем к новому водоводу будут подключены домовладения", — цитирует ведомство слова Бочарова.

https://ria.ru/20211007/most-1753474211.html

https://ria.ru/20211026/byudzhet-1756337165.html

алексеевский район

волгоградская область

новоаннинский район

россия

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общество, алексеевский район, волгоградская область, новоаннинский район, андрей бочаров, россия