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Волгоградская область
https://ria.ru/20211112/vodosnabzhenie-1758750036.html
Реконструкцию системы водоснабжения под Волгоградом завершат до конца года
Реконструкцию системы водоснабжения под Волгоградом завершат до конца года - РИА Новости, 12.11.2021
Реконструкцию системы водоснабжения под Волгоградом завершат до конца года
Реконструкция системы водоснабжения Алексеевского района Волгоградской области, снабжающей водой около 4 тысяч человек, завершится до конца года, сообщает в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:18
2021-11-12T14:18
волгоградская область
общество
алексеевский район
волгоградская область
новоаннинский район
андрей бочаров
россия
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ВОЛГОГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Реконструкция системы водоснабжения Алексеевского района Волгоградской области, снабжающей водой около 4 тысяч человек, завершится до конца года, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Новоаннинский район, где осмотрел ход дорожных работ на региональной трассе "Самойловка — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская", который ведётся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Готовность объекта составляет 99%, по информации администрации, принято решение о том, чтобы продолжить ремонт на данной трассе на участке "Шарашинский — Алекссеевская".Отмечается, что также Бочаров оценил ход работ по реконструкции системы водоснабжения, который обеспечивает водой около 4 тысяч жителей станицы Алексеевская. По данным ведомства, водопровод был построен в конце 60-х годов и уровень износа составлял 80%. В 2017 году был принят проект по его восстановлению, в 2020 году работы стартовали. По данным ведомства, было заменено 27 км трубопровода, установлены ёмкости-накопители, дополнительные очистные сооружения и прочее. По информации администрации, на реконструкцию системы водоснабжения выделено 247 миллионов рублей."В этом году мы завершаем работу по созданию серьёзной системы по подготовке, подаче качественной питьевой воды, – это хороший подарок жителям. До конца года закончим общестроительные работы, в следующем к новому водоводу будут подключены домовладения", — цитирует ведомство слова Бочарова.
https://ria.ru/20211007/most-1753474211.html
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общество, алексеевский район, волгоградская область, новоаннинский район, андрей бочаров, россия
14:18 12.11.2021
 
Реконструкцию системы водоснабжения под Волгоградом завершат до конца года

Реконструкцию системы водоснабжения в Волгоградской области завершат до конца года

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на стадион в Волгограде, где проходил чемпионат мира по футболу
Вид на стадион в Волгограде, где проходил чемпионат мира по футболу - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
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ВОЛГОГРАД, 12 ноя - РИА Новости. Реконструкция системы водоснабжения Алексеевского района Волгоградской области, снабжающей водой около 4 тысяч человек, завершится до конца года, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в Новоаннинский район, где осмотрел ход дорожных работ на региональной трассе "Самойловка — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская", который ведётся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Готовность объекта составляет 99%, по информации администрации, принято решение о том, чтобы продолжить ремонт на данной трассе на участке "Шарашинский — Алекссеевская".
Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 11:41Волгоградская область
Разрушенный мост через реку Елань под Волгоградом восстановят до конца года
Отмечается, что также Бочаров оценил ход работ по реконструкции системы водоснабжения, который обеспечивает водой около 4 тысяч жителей станицы Алексеевская. По данным ведомства, водопровод был построен в конце 60-х годов и уровень износа составлял 80%. В 2017 году был принят проект по его восстановлению, в 2020 году работы стартовали. По данным ведомства, было заменено 27 км трубопровода, установлены ёмкости-накопители, дополнительные очистные сооружения и прочее. По информации администрации, на реконструкцию системы водоснабжения выделено 247 миллионов рублей.
"В этом году мы завершаем работу по созданию серьёзной системы по подготовке, подаче качественной питьевой воды, – это хороший подарок жителям. До конца года закончим общестроительные работы, в следующем к новому водоводу будут подключены домовладения", — цитирует ведомство слова Бочарова.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Волгоградская областьОбществоАлексеевский районВолгоградская областьНовоаннинский районАндрей БочаровРоссия
 
 
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