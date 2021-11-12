В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма
Во Флориде умерла самка дельфина Винтер, чья судьба легла в основу известного фильма
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, чья судьба легла в основу известного американского фильма "История дельфина", скончалась в четверг вечером, говорится в заявлении аквариума Clearwater Marine в американском штате Флорида.
Представители аквариума ранее сообщили, что Винтер серьезно больна и находится в критическом состоянии. Предположительно, она страдала от желудочно-кишечной инфекции.
"С тяжелым сердцем аквариум Clearwater Marine объявил... что самка дельфина Винтер умерла около 8 часов вечера, когда специалисты по уходу за животными со всей страны работали над лечением ее желудочно-кишечной аномалии. Семья (аквариума - ред.) опустошена", - говорится в сообщении аквариума.
Согласно заявлению, Clearwater Marine скоро объявит о планах памятного мероприятия в честь Винтер. В пятницу аквариум будет закрыт, чтобы дать сотрудникам время для скорби.
Самку дельфина нашли у берегов Флориды в 2005 году. Она попала в крабовую ловушку браконьеров, что привело к потере хвоста. Его заменили пластиковым протезом. Винтер прославилась благодаря экранизации "История дельфина" (2011), посвященной ее судьбе, а также продолжению "История дельфина 2" (2014). Роль доктора-протезиста, создающего аналог хвоста для Винтер, исполнил актер Морган Фримен.