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В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма
В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма - РИА Новости, 12.11.2021
В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма
Самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, чья судьба легла в основу известного американского фильма "История дельфина", скончалась в четверг... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T07:48
2021-11-12T07:48
в мире
флорида
морган фримен
культура
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, чья судьба легла в основу известного американского фильма "История дельфина", скончалась в четверг вечером, говорится в заявлении аквариума Clearwater Marine в американском штате Флорида.Представители аквариума ранее сообщили, что Винтер серьезно больна и находится в критическом состоянии. Предположительно, она страдала от желудочно-кишечной инфекции.Согласно заявлению, Clearwater Marine скоро объявит о планах памятного мероприятия в честь Винтер. В пятницу аквариум будет закрыт, чтобы дать сотрудникам время для скорби.Самку дельфина нашли у берегов Флориды в 2005 году. Она попала в крабовую ловушку браконьеров, что привело к потере хвоста. Его заменили пластиковым протезом. Винтер прославилась благодаря экранизации "История дельфина" (2011), посвященной ее судьбе, а также продолжению "История дельфина 2" (2014). Роль доктора-протезиста, создающего аналог хвоста для Винтер, исполнил актер Морган Фримен.
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в мире, флорида, морган фримен, культура
07:48 12.11.2021
 
В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма

Во Флориде умерла самка дельфина Винтер, чья судьба легла в основу известного фильма

© AFP 2021 / PAULA BUSTAMANTEСамка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом
Самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / PAULA BUSTAMANTE
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, чья судьба легла в основу известного американского фильма "История дельфина", скончалась в четверг вечером, говорится в заявлении аквариума Clearwater Marine в американском штате Флорида.
Представители аквариума ранее сообщили, что Винтер серьезно больна и находится в критическом состоянии. Предположительно, она страдала от желудочно-кишечной инфекции.
"С тяжелым сердцем аквариум Clearwater Marine объявил... что самка дельфина Винтер умерла около 8 часов вечера, когда специалисты по уходу за животными со всей страны работали над лечением ее желудочно-кишечной аномалии. Семья (аквариума - ред.) опустошена", - говорится в сообщении аквариума.
Согласно заявлению, Clearwater Marine скоро объявит о планах памятного мероприятия в честь Винтер. В пятницу аквариум будет закрыт, чтобы дать сотрудникам время для скорби.
Самку дельфина нашли у берегов Флориды в 2005 году. Она попала в крабовую ловушку браконьеров, что привело к потере хвоста. Его заменили пластиковым протезом. Винтер прославилась благодаря экранизации "История дельфина" (2011), посвященной ее судьбе, а также продолжению "История дельфина 2" (2014). Роль доктора-протезиста, создающего аналог хвоста для Винтер, исполнил актер Морган Фримен.
 
В миреФлоридаМорган ФрименКультура
 
 
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