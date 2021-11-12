https://ria.ru/20211112/vinter-1758682655.html

В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма

В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма - РИА Новости, 12.11.2021

В США умерла самка дельфина, чья судьба легла в основу известного фильма

Самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, чья судьба легла в основу известного американского фильма "История дельфина", скончалась в четверг... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T07:48

2021-11-12T07:48

2021-11-12T07:48

в мире

флорида

морган фримен

культура

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, чья судьба легла в основу известного американского фильма "История дельфина", скончалась в четверг вечером, говорится в заявлении аквариума Clearwater Marine в американском штате Флорида.Представители аквариума ранее сообщили, что Винтер серьезно больна и находится в критическом состоянии. Предположительно, она страдала от желудочно-кишечной инфекции.Согласно заявлению, Clearwater Marine скоро объявит о планах памятного мероприятия в честь Винтер. В пятницу аквариум будет закрыт, чтобы дать сотрудникам время для скорби.Самку дельфина нашли у берегов Флориды в 2005 году. Она попала в крабовую ловушку браконьеров, что привело к потере хвоста. Его заменили пластиковым протезом. Винтер прославилась благодаря экранизации "История дельфина" (2011), посвященной ее судьбе, а также продолжению "История дельфина 2" (2014). Роль доктора-протезиста, создающего аналог хвоста для Винтер, исполнил актер Морган Фримен.

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, флорида, морган фримен, культура