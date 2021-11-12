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Вертолет польских ВВС высадил десант у забора на границе с Белоруссией
Вертолет польских ВВС высадил десант у забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2021
Вертолет польских ВВС высадил десант у забора на границе с Белоруссией
Вертолет польских ВВС приземлился и высадил десант на территории Польши у забора на границе с Белоруссией, по другую сторону которого собрались мигранты,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:22
2021-11-12T16:08
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 12 ноя - РИА Новости. Вертолет польских ВВС приземлился и высадил десант на территории Польши у забора на границе с Белоруссией, по другую сторону которого собрались мигранты, передает корреспондент РИА Новости.Люди в камуфляже при посадке выстроились в боевом порядке, как это делают профессиональные военные. Знаки отличия и принадлежность подразделений на расстоянии не заметна. Численность десанта - до десяти человек. Прежде чем высадиться, вертолет сделал круг над лагерем, где скопились мигранты из Ближнего Востока на белорусско-польской границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
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4.7
96
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353
60
Польские ВВС с вертолета проинспектировали ситуацию на границе перед высадкой десанта
Польские ВВС с вертолета проинспектировали ситуацию на границе перед высадкой десанта
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:22 12.11.2021 (обновлено: 16:08 12.11.2021)
 
Вертолет польских ВВС высадил десант у забора на границе с Белоруссией

Польские ВВС высадили десант у забора на границе с Белоруссией, где собрались мигранты

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 12 ноя - РИА Новости. Вертолет польских ВВС приземлился и высадил десант на территории Польши у забора на границе с Белоруссией, по другую сторону которого собрались мигранты, передает корреспондент РИА Новости.
Люди в камуфляже при посадке выстроились в боевом порядке, как это делают профессиональные военные. Знаки отличия и принадлежность подразделений на расстоянии не заметна. Численность десанта - до десяти человек. Прежде чем высадиться, вертолет сделал круг над лагерем, где скопились мигранты из Ближнего Востока на белорусско-польской границе.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 08:00
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В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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