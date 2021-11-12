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Подразделение ВДВ отработало практическое десантирование в Белоруссии
Подразделение ВДВ отработало практическое десантирование в Белоруссии - РИА Новости, 12.11.2021
Подразделение ВДВ отработало практическое десантирование в Белоруссии
Подразделение Воздушно-десантных войск России отработало практическое десантирование в Белоруссии, задачи учения выполнены в полном объеме, сообщило ведомство. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T18:39
2021-11-12T21:41
безопасность
россия
в мире
армия
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Подразделение Воздушно-десантных войск России отработало практическое десантирование в Белоруссии, задачи учения выполнены в полном объеме, сообщило ведомство."Подразделение Воздушно-десантных войск России выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Задачи учения выполнены в полном объеме", — говорится в сообщении.Отмечается, что привлекаемый личный состав ВДВ возвращается в пункт постоянной дислокации.Подчеркивается, что к учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории РФ.
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Учения Воздушно-десантных войск в Белоруссии, на которых погибли двое российских военнослужащих
Минобороны России публикует кадры десантирования российских солдат на учениях в Белоруссии
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безопасность, россия, в мире, армия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии
18:39 12.11.2021 (обновлено: 21:41 12.11.2021)
 
Подразделение ВДВ отработало практическое десантирование в Белоруссии

Минобороны России: подразделение ВДВ полностью выполнило задачи учений в Белоруссии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Подразделение Воздушно-десантных войск России отработало практическое десантирование в Белоруссии, задачи учения выполнены в полном объеме, сообщило ведомство.
"Подразделение Воздушно-десантных войск России выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Задачи учения выполнены в полном объеме", — говорится в сообщении.
Отмечается, что привлекаемый личный состав ВДВ возвращается в пункт постоянной дислокации.
Подчеркивается, что к учению привлекалось около 250 человек. Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с аэродрома взлета на территории РФ.
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