https://ria.ru/20211112/vaktsiny-1758794390.html
Лидеры АТЭС договорились снизить цены на вакцины от COVID-19
Лидеры АТЭС договорились снизить цены на вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021
Лидеры АТЭС договорились снизить цены на вакцины от COVID-19
Лидеры АТЭС выразили намерение снизить стоимость вакцин от COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:58
2021-11-12T16:58
2021-11-12T17:14
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС выразили намерение снизить стоимость вакцин от COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита.Согласно заявлению, члены АТЭС продолжат работу по "содействию торговле вакцинами COVID-19", равно как и другими важнейшими медикаментами. "Добровольно снизить стоимость вакцин COVID-19 и связанных с ними основных медицинских товаров", - гласит пункт, обозначенный в декларации.
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саммит атэс , атэс, в мире, коронавирус covid-19
16:58 12.11.2021 (обновлено: 17:14 12.11.2021)
Лидеры АТЭС договорились снизить цены на вакцины от COVID-19
Лидеры АТЭС намерены добровольно снижать цены на вакцины от COVID-19