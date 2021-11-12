https://ria.ru/20211112/vaktsiny-1758794390.html

Лидеры АТЭС договорились снизить цены на вакцины от COVID-19

Лидеры АТЭС договорились снизить цены на вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 12.11.2021

Лидеры АТЭС договорились снизить цены на вакцины от COVID-19

Лидеры АТЭС выразили намерение снизить стоимость вакцин от COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:58

2021-11-12T16:58

2021-11-12T17:14

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидеры АТЭС выразили намерение снизить стоимость вакцин от COVID-19, говорится в итоговой декларации саммита.Согласно заявлению, члены АТЭС продолжат работу по "содействию торговле вакцинами COVID-19", равно как и другими важнейшими медикаментами. "Добровольно снизить стоимость вакцин COVID-19 и связанных с ними основных медицинских товаров", - гласит пункт, обозначенный в декларации.

https://ria.ru/20211022/otdykh-1755600604.html

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2021

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