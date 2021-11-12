https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758862698.html

Санкт-Петербург побил июльский рекорд прививочной кампании

Санкт-Петербург побил июльский рекорд прививочной кампании - РИА Новости, 12.11.2021

Санкт-Петербург побил июльский рекорд прививочной кампании

Июльский рекорд прививочной кампании побит в Петербурге в четверг, когда было сделано более 34 тысяч инъекций вакцины от коронавируса, сообщает городской... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T23:53

2021-11-12T23:53

2021-11-12T23:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Июльский рекорд прививочной кампании побит в Петербурге в четверг, когда было сделано более 34 тысяч инъекций вакцины от коронавируса, сообщает городской комитет по здравоохранению."За вчерашний день в городе вакцинировано первым компонентом 22630 человек. Всего выполнено 34335 инъекций, что является рекордом за все время кампании по вакцинации населения", - информирует официальный Telegram-канал комитета.Как уточняет ведомство, предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июля, когда суммарно в Петербурге привили 32999 человек.По данным на 11 ноября, в Петербурге привито первично (без учета "Спутник Лайт") 1 863 290 человек, полностью закончили цикл вакцинации 1 983 695 человек.

https://ria.ru/20211112/pensionery-1758855642.html

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