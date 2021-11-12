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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211112/vaktsinatsiya-1758862698.html
Санкт-Петербург побил июльский рекорд прививочной кампании
Санкт-Петербург побил июльский рекорд прививочной кампании - РИА Новости, 12.11.2021
Санкт-Петербург побил июльский рекорд прививочной кампании
Июльский рекорд прививочной кампании побит в Петербурге в четверг, когда было сделано более 34 тысяч инъекций вакцины от коронавируса, сообщает городской... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T23:53
2021-11-12T23:53
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общество
вакцинация
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коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Июльский рекорд прививочной кампании побит в Петербурге в четверг, когда было сделано более 34 тысяч инъекций вакцины от коронавируса, сообщает городской комитет по здравоохранению."За вчерашний день в городе вакцинировано первым компонентом 22630 человек. Всего выполнено 34335 инъекций, что является рекордом за все время кампании по вакцинации населения", - информирует официальный Telegram-канал комитета.Как уточняет ведомство, предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июля, когда суммарно в Петербурге привили 32999 человек.По данным на 11 ноября, в Петербурге привито первично (без учета "Спутник Лайт") 1 863 290 человек, полностью закончили цикл вакцинации 1 983 695 человек.
https://ria.ru/20211112/pensionery-1758855642.html
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общество, вакцинация, санкт-петербург, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
23:53 12.11.2021
 
Санкт-Петербург побил июльский рекорд прививочной кампании

В Санкт-Петербурге побит июльский рекорд прививочной кампании

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Июльский рекорд прививочной кампании побит в Петербурге в четверг, когда было сделано более 34 тысяч инъекций вакцины от коронавируса, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"За вчерашний день в городе вакцинировано первым компонентом 22630 человек. Всего выполнено 34335 инъекций, что является рекордом за все время кампании по вакцинации населения", - информирует официальный Telegram-канал комитета.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Как уточняет ведомство, предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июля, когда суммарно в Петербурге привили 32999 человек.
По данным на 11 ноября, в Петербурге привито первично (без учета "Спутник Лайт") 1 863 290 человек, полностью закончили цикл вакцинации 1 983 695 человек.
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