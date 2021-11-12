https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758761386.html
Минобрнауки и РАН поручили разработать вакцину от АЧС для животных
Минобрнауки и РАН поручили разработать вакцину от АЧС для животных - РИА Новости, 12.11.2021
Минобрнауки и РАН поручили разработать вакцину от АЧС для животных
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку в России вакцины от африканской чумы свиней (АЧС) для РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:03
2021-11-12T15:03
2021-11-12T15:03
общество
российская академия наук
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку в России вакцины от африканской чумы свиней (АЧС) для сельскохозяйственных животных, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства по итогам заседания противоэпизоотической комиссии."От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие", - сказала Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба."Предлагаю поставить точку. Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20201201/svini-1587114103.html
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общество, российская академия наук, виктория абрамченко, россия
Минобрнауки и РАН поручили разработать вакцину от АЧС для животных
Вице-премьер Абрамченко поручила Минобрнауки и РАН разработать вакцину от АЧС для животных