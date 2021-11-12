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Белый дом заявил, что уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины
Белый дом заявил, что уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины - РИА Новости, 12.11.2021
Белый дом заявил, что уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины
США обсудили ситуацию вокруг Украины с российскими властями, дав им понять, что "агрессивные действия" являются предметом серьезной обеспокоенности, сказала... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T22:19
2021-11-12T22:19
2021-11-12T22:19
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США обсудили ситуацию вокруг Украины с российскими властями, дав им понять, что "агрессивные действия" являются предметом серьезной обеспокоенности, сказала журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Американские власти выражают тревогу в связи с "необычной военной активностью" вблизи украинских границ и призывают Россию прояснить свои намерения."Мы также провели консультации с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом... Мы дали им напрямую понять, что эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности Соединённых Штатов", - сказала Псаки на брифинге.Она сообщила также, что ситуацию вокруг Украины США обсудили со своими европейскими союзниками и Киевом.
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в мире, киев, сша, ситуация в днр и лнр, россия
Белый дом заявил, что уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины
Представитель Белого Дома Псаки: Москва уведомлена об обеспокоенности США из-за Украины