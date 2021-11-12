https://ria.ru/20211112/uvedomlenie-1758855797.html

Белый дом заявил, что уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины

Белый дом заявил, что уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины - РИА Новости, 12.11.2021

Белый дом заявил, что уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины

США обсудили ситуацию вокруг Украины с российскими властями, дав им понять, что "агрессивные действия" являются предметом серьезной обеспокоенности, сказала... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T22:19

2021-11-12T22:19

2021-11-12T22:19

в мире

киев

сша

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США обсудили ситуацию вокруг Украины с российскими властями, дав им понять, что "агрессивные действия" являются предметом серьезной обеспокоенности, сказала журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Американские власти выражают тревогу в связи с "необычной военной активностью" вблизи украинских границ и призывают Россию прояснить свои намерения."Мы также провели консультации с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом... Мы дали им напрямую понять, что эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности Соединённых Штатов", - сказала Псаки на брифинге.Она сообщила также, что ситуацию вокруг Украины США обсудили со своими европейскими союзниками и Киевом.

https://ria.ru/20211112/zhelanie-1758847738.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, сша, ситуация в днр и лнр, россия