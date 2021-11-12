https://ria.ru/20211112/utechka-1758745963.html

В Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы

В Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы - РИА Новости, 12.11.2021

В Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы

Водяные завесы для осаждения облака фтороводорода установили на предприятии в Кирово-Чепецке, где произошел выброс химикатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:03

2021-11-12T14:03

2021-11-12T14:05

происшествия

кирово-чепецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Водяные завесы для осаждения облака фтороводорода установили на предприятии в Кирово-Чепецке, где произошел выброс химикатов, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."Подразделения МЧС совместно с военно-спасательными формированиями предприятия реагируют. Установлены водяные завесы для осаждения облака. Утечка устранена. О погибших и пострадавших информация не поступала", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.По данным администрации Кирово-Чепецка, нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" 12 ноября в 11.50. Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты, опасности для населения нет.По информации экстренных служб, из-за утечки на заводе около 1,5 тонн фтористого водорода была проведена эвакуация учеников и преподавателей из школы №4 - ориентировочно 400 человек.Акционерное общество "ГалоПолимер" - один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции (9% мирового рынка). Единственная российская компания, производящая специализированные фторполимеры (плавкие фторопласты и фторкаучуки).

https://ria.ru/20211112/vybros-1758738941.html

https://ria.ru/20211028/proverka-1756638085.html

кирово-чепецк

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кирово-чепецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)