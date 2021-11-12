https://ria.ru/20211112/utechka-1758745963.html
В Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы
В Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы - РИА Новости, 12.11.2021
В Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы
Водяные завесы для осаждения облака фтороводорода установили на предприятии в Кирово-Чепецке, где произошел выброс химикатов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:03
2021-11-12T14:03
2021-11-12T14:05
происшествия
кирово-чепецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Водяные завесы для осаждения облака фтороводорода установили на предприятии в Кирово-Чепецке, где произошел выброс химикатов, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС."Подразделения МЧС совместно с военно-спасательными формированиями предприятия реагируют. Установлены водяные завесы для осаждения облака. Утечка устранена. О погибших и пострадавших информация не поступала", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.По данным администрации Кирово-Чепецка, нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" 12 ноября в 11.50. Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты, опасности для населения нет.По информации экстренных служб, из-за утечки на заводе около 1,5 тонн фтористого водорода была проведена эвакуация учеников и преподавателей из школы №4 - ориентировочно 400 человек.Акционерное общество "ГалоПолимер" - один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции (9% мирового рынка). Единственная российская компания, производящая специализированные фторполимеры (плавкие фторопласты и фторкаучуки).
https://ria.ru/20211112/vybros-1758738941.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кирово-чепецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:03 12.11.2021 (обновлено: 14:05 12.11.2021)
В Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы
На заводе в Кирово-Чепецке после утечки фтороводорода установили водяные завесы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости.
Водяные завесы для осаждения облака фтороводорода установили на предприятии в Кирово-Чепецке
, где произошел выброс химикатов, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС
.
"Подразделения МЧС совместно с военно-спасательными формированиями предприятия реагируют. Установлены водяные завесы для осаждения облака. Утечка устранена. О погибших и пострадавших информация не поступала", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
По данным администрации Кирово-Чепецка, нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на предприятии ООО "Галополимер Кирово-Чепецк" 12 ноября в 11.50. Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты, опасности для населения нет.
По информации экстренных служб, из-за утечки на заводе около 1,5 тонн фтористого водорода была проведена эвакуация учеников и преподавателей из школы №4 - ориентировочно 400 человек.
Акционерное общество "ГалоПолимер" - один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции (9% мирового рынка). Единственная российская компания, производящая специализированные фторполимеры (плавкие фторопласты и фторкаучуки).