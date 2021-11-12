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На химпредприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода
На химпредприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода - РИА Новости, 12.11.2021
На химпредприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода
Утечка фтористого водорода произошла на химическом предприятии в Кировской области, из ближайшей школы эвакуируют порядка 400 человек, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:08
2021-11-12T13:08
2021-11-12T15:59
происшествия
кировская область
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Утечка фтористого водорода произошла на химическом предприятии в Кировской области, из ближайшей школы эвакуируют порядка 400 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошла утечка фтористого водорода на предприятии акционерного общества "ГалоПолимер" в Кирово-Чепецке", — сказал собеседник агентства.По его словам, в настоящее время идет эвакуация учеников и преподавателей из школы номер 4, всего ориентировочно 400 человек. По предварительным данным, общий объем утечки фтористого водорода составила 1,5 тонны.
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происшествия, кировская область, кирово-чепецк
13:08 12.11.2021 (обновлено: 15:59 12.11.2021)
На химпредприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода
На химпредприятии в Кировской области произошла утечка фтористого водорода, идет эвакуация