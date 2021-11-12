18:50 12.11.2021 (обновлено: 19:39 12.11.2021)
Путин призвал продумать механизмы взыскания ущерба от беспилотников
Путин призвал продумать механизмы взыскания ущерба от беспилотных транспортных средств
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство совместно с бизнес-сообществом отладить юридические аспекты внедрения передовых технологий, в том числе - продумать механизмы взыскания ущерба при авариях с беспилотным транспортом и страхования инцидентов с участием роботов.
Ранее в пятницу президент призвал как можно быстрее убрать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
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"Не нужно забывать о другом аспекте - с кого взыскивать ущерб, если, например, беспилотный автомобиль спровоцирует дорожно-транспортное происшествие, а такое в мире уже случалось. Часто органы власти и управления заходят в тупик. Возникают вопросы и страховки: как страховать ответственность и в определенных случаях за бездействие роботов и алгоритмов искусственного интеллекта", - сказал Путин, выступая на конференции AI Journey.
Он напомнил, что сейчас в России создаются беспилотные автомобили, которые должны будут ездить в условиях реальной жизни, а не на специальных полигонах. "В Москве, правда, пока еще в тестовом режиме компания "Яндекс" планирует запустить первый сервис беспилотного такси. Я лично наблюдал за тем, как это происходит. Можно сказать, что впечатляет", - отметил он.
"Прошу правительство совместно с профессиональным сообществом отладить эти и другие юридические аспекты внедрения передовых технических решений в рамках экспериментальных правовых режимов, в том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности, результатов деятельности искусственного интеллекта", - сказал Путин.