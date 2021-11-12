https://ria.ru/20211112/uscherb-1758822660.html

Путин призвал продумать механизмы взыскания ущерба от беспилотников

Путин призвал продумать механизмы взыскания ущерба от беспилотников - РИА Новости, 12.11.2021

Путин призвал продумать механизмы взыскания ущерба от беспилотников

Президент России Владимир Путин попросил правительство совместно с бизнес-сообществом отладить юридические аспекты внедрения передовых технологий, в том числе - РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T18:50

2021-11-12T18:50

2021-11-12T19:39

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство совместно с бизнес-сообществом отладить юридические аспекты внедрения передовых технологий, в том числе - продумать механизмы взыскания ущерба при авариях с беспилотным транспортом и страхования инцидентов с участием роботов.Ранее в пятницу президент призвал как можно быстрее убрать избыточные барьеры в развитии технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта."Не нужно забывать о другом аспекте - с кого взыскивать ущерб, если, например, беспилотный автомобиль спровоцирует дорожно-транспортное происшествие, а такое в мире уже случалось. Часто органы власти и управления заходят в тупик. Возникают вопросы и страховки: как страховать ответственность и в определенных случаях за бездействие роботов и алгоритмов искусственного интеллекта", - сказал Путин, выступая на конференции AI Journey.Он напомнил, что сейчас в России создаются беспилотные автомобили, которые должны будут ездить в условиях реальной жизни, а не на специальных полигонах. "В Москве, правда, пока еще в тестовом режиме компания "Яндекс" планирует запустить первый сервис беспилотного такси. Я лично наблюдал за тем, как это происходит. Можно сказать, что впечатляет", - отметил он."Прошу правительство совместно с профессиональным сообществом отладить эти и другие юридические аспекты внедрения передовых технических решений в рамках экспериментальных правовых режимов, в том числе обеспечить гарантии защиты интеллектуальной собственности, результатов деятельности искусственного интеллекта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210908/taksi-1749130377.html

https://ria.ru/20210731/avtomobili-1743719051.html

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владимир путин, технологии, москва, россия