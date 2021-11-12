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Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде
Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде - РИА Новости, 12.11.2021
Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде
Если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T21:12
2021-11-12T21:22
в мире
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
россия
украина
франция
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода - ред.) будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - сказал он по итогам Международной конференции по Ливии.Министр напомнил, что Франция и Германия на очень высоком уровне заверяли Россию, что сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было."И как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом", - добавил Лавров.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.
https://ria.ru/20211101/zakon-1757188480.html
https://ria.ru/20210825/lavrov-1747200326.html
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в мире, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия, украина, франция, совет европы, верховная рада украины, венецианская комиссия
21:12 12.11.2021 (обновлено: 21:22 12.11.2021)
 
Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде

Лавров назвал закон о переходном периоде выходом Украины из минского комплекса мер

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода - ред.) будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - сказал он по итогам Международной конференции по Ливии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 12:57
Лавров оценил решение СЕ по украинскому закону о переходном периоде
Министр напомнил, что Франция и Германия на очень высоком уровне заверяли Россию, что сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было.
"И как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом", - добавил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 14:59
Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям
 
В миреКиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаФранцияСовет ЕвропыВерховная Рада УкраиныВенецианская комиссия
 
 
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