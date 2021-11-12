https://ria.ru/20211112/ukraina-1758849264.html

Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде

Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде - РИА Новости, 12.11.2021

Лавров оценил последствия принятия Киевом закона о переходном периоде

Если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2021

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2021-11-12T21:22

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Если Киев примет закон о переходном периоде, это провозгласит выход Украины из минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода - ред.) будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер", - сказал он по итогам Международной конференции по Ливии.Министр напомнил, что Франция и Германия на очень высоком уровне заверяли Россию, что сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было."И как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом", - добавил Лавров.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает заключение Венецианской комиссии Совета Европы по проекту Украины о переходном периоде не отвечающим принципам демократии и верховенства права, документ демонстрирует пренебрежение к жителям Крыма и Донбасса и указывает, что Киеву "нужны не люди, а земли". По ее словам, члены комиссии "выписали индульгенцию" Киеву на окончательный отказ от минских соглашений, но вступление закона в силу не приведет к изменению российского статуса Крыма.

https://ria.ru/20211101/zakon-1757188480.html

https://ria.ru/20210825/lavrov-1747200326.html

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