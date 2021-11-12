https://ria.ru/20211112/ukraina-1758799211.html

Блинкен предупредил Украину о "российском вторжении" и опозорился

Британцев насмешили слова Блинкена о "вторжении" России на Украину - РИА Новости, 12.11.2021

Блинкен предупредил Украину о "российском вторжении" и опозорился

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном "вторжении" России на Украину. РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T17:10

2021-11-12T17:10

2021-11-12T17:54

в мире

ирак

нато

воздушно-космические силы россии

энтони блинкен

дмитрий кулеба

панама

хантер байден

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном "вторжении" России на Украину."На этой очередной "аннексии" можно здорово заработать, вероятно, под руководством Хантера Байдена (сын президента США Джо Байдена. — Прим. ред.)", — заметил пользователь с никнеймом Windy_Miller."Америка делает то, что умеет лучше всего, — создает проблемы в других странах, чтобы отвлечь людей от беспорядка, который творится внутри. У Ирана на этой неделе перерыв", — написал Son of the Waves."Да, ведь Запад в последние десятилетия не вторгался незаконно в страны, правда? Хорошо, хорошо, Вьетнам, Панама, Гранада, Афганистан, Ирак, и давайте не будем считать бомбардировки Сирии и Ливии или использование ЦРУ для вмешательства или свержения законно избранных правительств в Южной Америке, Гватемале? Нет, Россия и Китай плохие, а на западе все пахнет розами", — возмутился пользователь Witchfinder_General."Есть мнение: если Россия вдруг хочет поглотить потенциальных экономических мигрантов с Востока за счет расширения своей территории, разве нам не надо поблагодарить их за это?" — задался вопросом John Government.На этой неделе глава Госдепартамента провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы с Украиной, Блинкен предостерег Москву от "повторения ошибки 2014 года", когда она "накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали".Запад ранее несколько раз сообщал о перемещении войск вдоль границы с Украиной. Российские власти в ответ заявляли, что это дело Москвы и ее действия ни для кого не несут угрозы.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно нарастили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета НАТО. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/ssha-1758773678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/ukraina-1758775820.html

ирак

панама

россия

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в мире, ирак, нато, воздушно-космические силы россии, энтони блинкен, дмитрий кулеба, панама, хантер байден, россия