В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией
В Раде предложили ввести ЧП в случае миграционной угрозы на границе с Белоруссией
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что в случае миграционной угрозы в районе украинско-белорусской границы необходимо немедленно ввести чрезвычайное положение.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замминистра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
По мнению депутата, СНБО недостаточно эффективно отреагировал на ситуацию с мигрантами на украинском-белорусской границе и есть постоянные риски обострения ситуации там.
"Первое, что должна была сделать СНБО - это заслушать отчеты разведчиков: пограничных, ГУР и службу внешней разведки. Также стоит рассмотреть возможность введения там правового режима чрезвычайного положения, чтобы быстро и оперативно реагировать на ситуацию. Если этого не было сделано, то мне кажется, что СНБО не справилась со своей задачей", - цитирует депутата пресс-служба партии в пятницу.
По его словам, украинские пограничники уже давно жаловались на ненадлежащее оборудование участка государственной границы с Белоруссией. "Там недостаточно даже элементарных вещей: средств наблюдения, контрольно-следовой полосы, блиндажей и тому подобное. Сегодня это для нас угроза. Граница не защищена, личного состава и средств сдерживания недостаточно. Ничто не мешает белорусам направить определенное количество мигрантов в украинской границы просто, чтобы создать угрозы и конфликты", - добавил депутат.
Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения. Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.