https://ria.ru/20211112/ukraina-1758776179.html

В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией

В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2021

В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что в случае миграционной... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T16:02

2021-11-12T16:02

2021-11-12T16:02

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алексей данилов

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что в случае миграционной угрозы в районе украинско-белорусской границы необходимо немедленно ввести чрезвычайное положение.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замминистра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.По мнению депутата, СНБО недостаточно эффективно отреагировал на ситуацию с мигрантами на украинском-белорусской границе и есть постоянные риски обострения ситуации там.По его словам, украинские пограничники уже давно жаловались на ненадлежащее оборудование участка государственной границы с Белоруссией. "Там недостаточно даже элементарных вещей: средств наблюдения, контрольно-следовой полосы, блиндажей и тому подобное. Сегодня это для нас угроза. Граница не защищена, личного состава и средств сдерживания недостаточно. Ничто не мешает белорусам направить определенное количество мигрантов в украинской границы просто, чтобы создать угрозы и конфликты", - добавил депутат.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения. Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211111/granitsa-1758602255.html

https://ria.ru/20211112/voyska-1758772229.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, мвд украины, верховная рада украины, евгений енин, алексей данилов, сергей рахманин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии