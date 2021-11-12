Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758776179.html
В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией
В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2021
В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией
Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что в случае миграционной... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T16:02
2021-11-12T16:02
в мире
белоруссия
минск
польша
мвд украины
верховная рада украины
евгений енин
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149077/66/1490776628_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ab9152d807c83c1f9355c7cbe3e1cfe8.jpg
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что в случае миграционной угрозы в районе украинско-белорусской границы необходимо немедленно ввести чрезвычайное положение.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замминистра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.По мнению депутата, СНБО недостаточно эффективно отреагировал на ситуацию с мигрантами на украинском-белорусской границе и есть постоянные риски обострения ситуации там.По его словам, украинские пограничники уже давно жаловались на ненадлежащее оборудование участка государственной границы с Белоруссией. "Там недостаточно даже элементарных вещей: средств наблюдения, контрольно-следовой полосы, блиндажей и тому подобное. Сегодня это для нас угроза. Граница не защищена, личного состава и средств сдерживания недостаточно. Ничто не мешает белорусам направить определенное количество мигрантов в украинской границы просто, чтобы создать угрозы и конфликты", - добавил депутат.Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения. Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211111/granitsa-1758602255.html
https://ria.ru/20211112/voyska-1758772229.html
белоруссия
минск
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149077/66/1490776628_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_a3d47675111109dbd04aba724daae102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, польша, мвд украины, верховная рада украины, евгений енин, алексей данилов, сергей рахманин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:02 12.11.2021
 
В Раде предложили ввести ЧП в случае угрозы на границе с Белоруссией

В Раде предложили ввести ЧП в случае миграционной угрозы на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что в случае миграционной угрозы в районе украинско-белорусской границы необходимо немедленно ввести чрезвычайное положение.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замминистра МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
Пункт пропуска Выступовичи на украинско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 16:33
На Украине хотят создать "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией
По мнению депутата, СНБО недостаточно эффективно отреагировал на ситуацию с мигрантами на украинском-белорусской границе и есть постоянные риски обострения ситуации там.
"Первое, что должна была сделать СНБО - это заслушать отчеты разведчиков: пограничных, ГУР и службу внешней разведки. Также стоит рассмотреть возможность введения там правового режима чрезвычайного положения, чтобы быстро и оперативно реагировать на ситуацию. Если этого не было сделано, то мне кажется, что СНБО не справилась со своей задачей", - цитирует депутата пресс-служба партии в пятницу.
По его словам, украинские пограничники уже давно жаловались на ненадлежащее оборудование участка государственной границы с Белоруссией. "Там недостаточно даже элементарных вещей: средств наблюдения, контрольно-следовой полосы, блиндажей и тому подобное. Сегодня это для нас угроза. Граница не защищена, личного состава и средств сдерживания недостаточно. Ничто не мешает белорусам направить определенное количество мигрантов в украинской границы просто, чтобы создать угрозы и конфликты", - добавил депутат.
Чрезвычайное положение - особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения. Чрезвычайное положение на Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежит утверждению Верховной радой в течение двух дней с момента обращения главы государства.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
Вчера, 15:47
Порошенко потребовал развернуть войска на границе с Белоруссией
 
В миреБелоруссияМинскПольшаМВД УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвгений ЕнинАлексей ДаниловСергей РахманинСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс