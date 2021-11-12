https://ria.ru/20211112/ukraina-1758768053.html

СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене

СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 12.11.2021

СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене

Служба безопасности Украины не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, как сообщают в ведомстве, владеет депутат Верховной рады,... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T15:31

2021-11-12T15:31

2021-11-12T15:31

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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, как сообщают в ведомстве, владеет депутат Верховной рады, подозреваемый в госизмене и находящийся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу."Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене", - говорится в сообщении. Имя парламентария, которому принадлежит самолет, не указывается, однако на сайте СБУ в слове "депутат" зашита гиперссылка на новость о депутате фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасе Козаке.По информации спецслужбы, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти санкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV."Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины, направляясь в РФ из одной страны Европейского Союза. СБУ сработало совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.Совет нацбезопасности и обороны Украины в феврале принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

https://ria.ru/20211029/gosizmena-1756860852.html

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758453137.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, украэрорух, оппозиционная платформа - за жизнь, россия