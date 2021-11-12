Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211112/ukraina-1758768053.html
СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене
СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 12.11.2021
СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене
Служба безопасности Украины не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, как сообщают в ведомстве, владеет депутат Верховной рады,... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T15:31
2021-11-12T15:31
в мире
украина
служба безопасности украины
украэрорух
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, как сообщают в ведомстве, владеет депутат Верховной рады, подозреваемый в госизмене и находящийся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу."Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене", - говорится в сообщении. Имя парламентария, которому принадлежит самолет, не указывается, однако на сайте СБУ в слове "депутат" зашита гиперссылка на новость о депутате фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасе Козаке.По информации спецслужбы, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти санкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV."Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины, направляясь в РФ из одной страны Европейского Союза. СБУ сработало совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.Совет нацбезопасности и обороны Украины в феврале принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
https://ria.ru/20211029/gosizmena-1756860852.html
https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758453137.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68ccf9ec66a577819a6073b5e2371d74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, украэрорух, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
15:31 12.11.2021
 
СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене

СБУ не пустила в страну самолет, принадлежащий подозреваемому в госизмене депутату Рады

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, как сообщают в ведомстве, владеет депутат Верховной рады, подозреваемый в госизмене и находящийся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
"Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене", - говорится в сообщении. Имя парламентария, которому принадлежит самолет, не указывается, однако на сайте СБУ в слове "депутат" зашита гиперссылка на новость о депутате фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасе Козаке.
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 14:14
Против депутата Рады возбудили дело о госизмене после обращения к Путину
По информации спецслужбы, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти санкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.
"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины, направляясь в РФ из одной страны Европейского Союза. СБУ сработало совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в феврале принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 18:27
В СБУ предложили ужесточить санкции против Медведчука
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраэрорухОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа
03:58Турки предложили США "убраться" из Черного моря
03:53Кинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководов
03:40Источники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550
03:35Диетолог развеяла популярный миф о сале
03:28В РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"
03:23Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжести
03:18Автолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисе
03:12Посол Украины обвинил Европу в "колониализме"
03:10Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимущества
03:00Юрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в Роспотребнадзор
02:40Россиянам назвали неожиданный продукт для снижения давления
02:37Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
02:31WP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на Трампа
02:17Россиянам напомнили о правилах консервирования продуктов
02:08Россиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний стол
01:57США выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе Белоруссии
01:33Тимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в год
01:29В Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутата
01:22Суд прекратил опекунство над Бритни Спирс
Лента новостейМолния
В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппаТурки предложили США "убраться" из Черного моряКинолог назвал пять главных ошибок начинающих собаководовИсточники раскрыли особенности новой зенитной ракетной системы С-550Диетолог развеяла популярный миф о салеВ РАН заявили, что Россия может стать лидером "лунной гонки"Гинцбург раскрыл особенности лечения COVID-19 разной степени тяжестиАвтолюбителям раскрыли главные схемы обмана в автосервисеПосол Украины обвинил Европу в "колониализме"Производитель нового препарата от коронавируса назвал его преимуществаЮрист рассказала, когда на застройщика нужно жаловаться в РоспотребнадзорРоссиянам назвали неожиданный продукт для снижения давленияБритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над нейWP исправила утверждения, что Миллиан был источником компромата на ТрампаРоссиянам напомнили о правилах консервирования продуктовРоссиянам рассказали, какую икру покупать на новогодний столСША выразили РФ озабоченность ситуацией с мигрантами на границе БелоруссииТимошенко заявила о вымирании на Украине шести городов в годВ Абхазии произошел очередной инцидент со стрельбой депутатаСуд прекратил опекунство над Бритни Спирс