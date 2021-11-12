СБУ не пустила в страну самолет депутата Рады, подозреваемого в госизмене
СБУ не пустила в страну самолет, принадлежащий подозреваемому в госизмене депутату Рады
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, как сообщают в ведомстве, владеет депутат Верховной рады, подозреваемый в госизмене и находящийся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
"Это тот депутат Верховной рады, которого СБУ подозревает в государственной измене", - говорится в сообщении. Имя парламентария, которому принадлежит самолет, не указывается, однако на сайте СБУ в слове "депутат" зашита гиперссылка на новость о депутате фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарасе Козаке.
По информации спецслужбы, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти санкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.
"Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины, направляясь в РФ из одной страны Европейского Союза. СБУ сработало совместно с "Украэрорухом" и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в феврале принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
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