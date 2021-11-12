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СБУ не стала продлевать запрет на въезд российскому видеоблогеру Варламову
СБУ не стала продлевать запрет на въезд российскому видеоблогеру Варламову - РИА Новости, 12.11.2021
СБУ не стала продлевать запрет на въезд российскому видеоблогеру Варламову
Служба безопасности Украины не продлевала запрет на въезд в страну российскому видеоблогеру Илье Варламову, сообщила в пятницу пресс-служба СБУ в ответ на... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:19
2021-11-12T13:19
в мире
украина
киев
служба безопасности украины
илья варламов
андрей демченко
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не продлевала запрет на въезд в страну российскому видеоблогеру Илье Варламову, сообщила в пятницу пресс-служба СБУ в ответ на запрос издания "Украинская правда".СБ Украины ранее сообщила, что Варламову запретили въезд в страну сроком на 5 лет – с ноября 2016 года по ноябрь этого."По состоянию на дату запроса компетентными подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось. В случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры", - говорится в ответе СБУ, фотографию которого опубликовало издание.Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники могут отказать Варламову во въезде в Украину при попытке пересечь границу, если для этого будут основания.Как объяснил Демченко, украинская Госпогранслужба применяет к своим гражданам нормы законодательства, если они нарушают порядок въезда-выезда на неподконтрольные Киеву территории. Иностранцев же в таких случаях не только привлекают к административной ответственности, но и запрещают им въезд на Украину."В случае попытки пересечения государственной границы и подтверждения фактов незаконного пребывания на ВОТ (временно оккупированной территории - ред.) этому лицу будет отказано во въезде в Украину и проставлен запрет на въезд сроком на три года", - цитирует Демченко издание "Украинская правда".
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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, илья варламов, андрей демченко
13:19 12.11.2021
 
СБУ не стала продлевать запрет на въезд российскому видеоблогеру Варламову

СБУ не стала продлевать запрет на въезд видеоблогеру Варламову, введенный в 2016 году

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины не продлевала запрет на въезд в страну российскому видеоблогеру Илье Варламову, сообщила в пятницу пресс-служба СБУ в ответ на запрос издания "Украинская правда".
СБ Украины ранее сообщила, что Варламову запретили въезд в страну сроком на 5 лет – с ноября 2016 года по ноябрь этого.
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В СБУ объяснили, за что Галкину запретили въезд на Украину
"По состоянию на дату запроса компетентными подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось. В случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры", - говорится в ответе СБУ, фотографию которого опубликовало издание.
Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники могут отказать Варламову во въезде в Украину при попытке пересечь границу, если для этого будут основания.
Как объяснил Демченко, украинская Госпогранслужба применяет к своим гражданам нормы законодательства, если они нарушают порядок въезда-выезда на неподконтрольные Киеву территории. Иностранцев же в таких случаях не только привлекают к административной ответственности, но и запрещают им въезд на Украину.
"В случае попытки пересечения государственной границы и подтверждения фактов незаконного пребывания на ВОТ (временно оккупированной территории - ред.) этому лицу будет отказано во въезде в Украину и проставлен запрет на въезд сроком на три года", - цитирует Демченко издание "Украинская правда".
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В миреУкраинаКиевСлужба безопасности УкраиныИлья ВарламовАндрей Демченко
 
 
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