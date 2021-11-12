В США осудили безрассудное вооружение Украины против России
National Interest: Украина окружена поджигателями войны с Россией
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. НАТО намеренно обостряет и без того опасную напряженность между Киевом и Москвой, поставляя Украине вооружение и финансируя войну в Донбассе, пишет старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политике в Институте Катона и редактор американского журнала National Interest Тед Гален Карпентер.
Как отмечает автор публикации, страны Запада и некоторые восточные государства, например Турция, становятся поджигателями настоящих военных действий, ответственность за которые при этом перекладывают на Кремль: после ответного развертывания российских войск на границе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, "что Россия может провести повторение" Крымской весны. Но Карпентер считает, что все более дерзкие выпады Киева — заслуга слишком много пообещавших Украине западных партнеров. Также он сравнил положение Киева с отношениями стран НАТО с другим государством, для которого членство в альянсе закрыто, — Грузией.
"Вера в военную поддержку США или НАТО может заставить украинское руководство отказаться от благоразумия и начать злополучную конфронтацию. Однажды Соединенные Штаты уже заставили своего чрезмерно нетерпеливого клиента решить, что они пользуются поддержкой Вашингтона. Результатом стала никому не нужная война, в которой униженный "клиент" остался в синяках", — рассказывается в материале.
Карпентер оценил непопулярное в США решение президента Барака Обамы отказаться от передачи оружия Киеву, хотя конгресс санкционировал этот шаг, и заявил, что последующим лидерам Америки дальновидности не хватило.
"Несмотря на распространенные слухи о том, что Дональд Трамп мягко относится к России, его администрация неоднократно продавала оружие Украине. И в 2017-м, и в 2019 году эти пакеты даже включали современные противотанковые ракеты Javelin, несмотря на яростные протесты Москвы. Подобные щедрые продажи оружия продолжались и при Байдене. Вашингтону и его партнерам по НАТО необходимо отказаться от этой все более опасной политики. Кремль неоднократно давал понять, что считает Украину одной из основных проблем безопасности России и что попытки превратить эту страну в военного союзника Запада рискуют пересечь красную линию. Принятие мер, которые побуждают нестабильного "партнера" участвовать в провокациях, — вопиющая халатность во внешней политике. Вооружение Украины современным оружием — хрестоматийный пример такой глупости. Соединенным Штатам, Турции и другим сторонникам Киева необходимо изменить курс, прежде чем они превратят тлеющий украинский конфликт в пожар", — резюмировал автор NI.
МИД России не раз опровергал сообщения западных СМИ о том, что Москва "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для своей безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время увеличили военную активность в Черном море. Только за последние сутки ВКС России обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета альянса. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.