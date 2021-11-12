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Украину лишают последних грошей
Украине предрекли потерю очередного источника доходов - РИА Новости, 12.11.2021
Украину лишают последних грошей
Из-за низкой пошлины на экспорт металлолома Украина может недополучить в бюджет около восьми миллиардов гривен (около 300 миллионов долларов – Прим. ред.). Об... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T07:16
2021-11-12T09:09
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Из-за низкой пошлины на экспорт металлолома Украина может недополучить в бюджет около восьми миллиардов гривен (около 300 миллионов долларов – Прим. ред.). Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.Как заявил эксперт, в сфере металлургии на сегодняшний сложилась "наиболее угрожающая" ситуация за последние десять лет. Так, в последний год наблюдается рост цены на лом в мире, стоимость одной тонны увеличилась с 250-300 долларов до более чем 500. "Это обусловлено тем, что большинство стран мира на сегодняшний день запрещают экспорт металлолома или тем или иным способом ограничивает экспорт. На Украине же ситуация – двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн", — рассказал Гужва.По его словам, если ситуация не изменится, Украина может поставить за рубеж миллион тонн лома, из-за чего металлургические предприятия страны лишатся возможности произвести около десять миллионов тонн стали. В этом случае экспортные пошлины принесут в бюджет государства лишь два миллиарда гривен, в то время как внутреннее производство обеспечило бы около десяти миллиардов гривен поступлений."Когда мы говорим об экологии, то это едва ли не единственное возможное решение, оправдывающее инвестиции украинских металлургов в новые производства с тем, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в воздух, сокращать расходы на энергоносители, то есть соответствовать в полной мере всем общемировым трендам, обеспечивая сокращение выбросов от потребления энергоресурсов. Для этого нам нужно одно – обеспечить эти предприятия сырьем, как это делают соседние страны, как это пытается сделать ЕС", — подчеркнул он.Гужва добавил, что в отрасли есть предприятия с огромными инвестициями и новыми энергосберегающими технологиями, однако единственный вопрос – обеспечение ломом.Эксперт заметил, что одно время шли разговоры о запрете экспорта лома, но сейчас о такой инициативе "уже не слышно".
https://ria.ru/20211112/voyna-1758672195.html
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в мире, украина, евросоюз
07:16 12.11.2021 (обновлено: 09:09 12.11.2021)
 
Украине предрекли потерю очередного источника доходов

Украинский эксперт Гужва: Киев может лишиться дохода из-за экспорта лома

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПереработка металлолома
Переработка металлолома - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Из-за низкой пошлины на экспорт металлолома Украина может недополучить в бюджет около восьми миллиардов гривен (около 300 миллионов долларов – Прим. ред.). Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.
Как заявил эксперт, в сфере металлургии на сегодняшний сложилась "наиболее угрожающая" ситуация за последние десять лет. Так, в последний год наблюдается рост цены на лом в мире, стоимость одной тонны увеличилась с 250-300 долларов до более чем 500.
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"Это обусловлено тем, что большинство стран мира на сегодняшний день запрещают экспорт металлолома или тем или иным способом ограничивает экспорт. На Украине же ситуация – двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн", — рассказал Гужва.
По его словам, если ситуация не изменится, Украина может поставить за рубеж миллион тонн лома, из-за чего металлургические предприятия страны лишатся возможности произвести около десять миллионов тонн стали. В этом случае экспортные пошлины принесут в бюджет государства лишь два миллиарда гривен, в то время как внутреннее производство обеспечило бы около десяти миллиардов гривен поступлений.
"Когда мы говорим об экологии, то это едва ли не единственное возможное решение, оправдывающее инвестиции украинских металлургов в новые производства с тем, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в воздух, сокращать расходы на энергоносители, то есть соответствовать в полной мере всем общемировым трендам, обеспечивая сокращение выбросов от потребления энергоресурсов. Для этого нам нужно одно – обеспечить эти предприятия сырьем, как это делают соседние страны, как это пытается сделать ЕС", — подчеркнул он.
Гужва добавил, что в отрасли есть предприятия с огромными инвестициями и новыми энергосберегающими технологиями, однако единственный вопрос – обеспечение ломом.
Эксперт заметил, что одно время шли разговоры о запрете экспорта лома, но сейчас о такой инициативе "уже не слышно".
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