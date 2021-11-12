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На Чукотке осудили участкового, ударившего местного жителя
На Чукотке осудили участкового, ударившего местного жителя - РИА Новости, 12.11.2021
На Чукотке осудили участкового, ударившего местного жителя
Участковый на Чукотке осужден на четыре года условно за то, что в отделе полиции ударил местного жителя, который не помогу ему в проверке по административному... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T06:43
2021-11-12T06:47
происшествия
чукотка
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Участковый на Чукотке осужден на четыре года условно за то, что в отделе полиции ударил местного жителя, который не помогу ему в проверке по административному нарушению, сообщает региональная прокуратура.Полицейский признан виновным по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия"."Суд… назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.В ведомстве РИА Новости уточнили, что фигурант на момент приговора был действующим сотрудником полиции.
https://ria.ru/20211029/sud-1756868510.html
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происшествия, чукотка, россия
06:43 12.11.2021 (обновлено: 06:47 12.11.2021)
 
На Чукотке осудили участкового, ударившего местного жителя

На Чукотке осудили участкового, ударившего в отделе полиции местного жителя

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Участковый на Чукотке осужден на четыре года условно за то, что в отделе полиции ударил местного жителя, который не помогу ему в проверке по административному нарушению, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что в октябре прошлого года участковый уполномоченный, находясь при исполнении своих служебных обязанностей в помещении пункта полиции № 4 села Усть-Белая Анадырского района, будучи недовольным, что житель села не оказал ему содействие в проведении проверки по установлению обстоятельств совершения им административного правонарушения, ударил мужчину кулаком в лицо", - говорится в сообщении.
Полицейский признан виновным по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия".
"Суд… назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что фигурант на момент приговора был действующим сотрудником полиции.
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