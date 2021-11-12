https://ria.ru/20211112/udar-1758680654.html

На Чукотке осудили участкового, ударившего местного жителя

На Чукотке осудили участкового, ударившего местного жителя - РИА Новости, 12.11.2021

На Чукотке осудили участкового, ударившего местного жителя

Участковый на Чукотке осужден на четыре года условно за то, что в отделе полиции ударил местного жителя, который не помогу ему в проверке по административному... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T06:43

2021-11-12T06:43

2021-11-12T06:47

происшествия

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Участковый на Чукотке осужден на четыре года условно за то, что в отделе полиции ударил местного жителя, который не помогу ему в проверке по административному нарушению, сообщает региональная прокуратура.Полицейский признан виновным по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия"."Суд… назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает прокуратура.В ведомстве РИА Новости уточнили, что фигурант на момент приговора был действующим сотрудником полиции.

https://ria.ru/20211029/sud-1756868510.html

чукотка

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2021

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происшествия, чукотка, россия