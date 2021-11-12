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Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме
Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме - РИА Новости, 12.11.2021
Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме
Ученые 27-го Научного центра (НЦ) Минобороны РФ создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T00:09
2021-11-12T10:49
распространение коронавируса
общество
игорь кириллов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ученые 27-го Научного центра (НЦ) Минобороны РФ создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов."После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал он.По его словам, основными ингредиентами разрабатываемых в 27-м НЦ Минобороны РФ БАДов являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.Научные учреждения ВС РФ ведут работы над средствами по борьбе с COVID с самого начала пандемии. Так, 48-й ЦНИИ Радиационной, химической и биологической защиты совместно с центром Гамалеи принимал участие в разработке вакцины "Спутник V" . Кроме того, специалисты института создают вакцины от коронавируса в форме жвачки.
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общество, игорь кириллов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:09 12.11.2021 (обновлено: 10:49 12.11.2021)
 
Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме

В 27-м ЦНИИ Минобороны создали БАД, сокращающий концентрацию COVID-19 в организме в 16 раз

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСовместная работа военных и гражданских медиков по борьбе с COVID-19
Совместная работа военных и гражданских медиков по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ученые 27-го Научного центра (НЦ) Минобороны РФ создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.
"После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал он.
По его словам, основными ингредиентами разрабатываемых в 27-м НЦ Минобороны РФ БАДов являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.
Научные учреждения ВС РФ ведут работы над средствами по борьбе с COVID с самого начала пандемии. Так, 48-й ЦНИИ Радиационной, химической и биологической защиты совместно с центром Гамалеи принимал участие в разработке вакцины "Спутник V" . Кроме того, специалисты института создают вакцины от коронавируса в форме жвачки.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 15:54Распространение коронавируса
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