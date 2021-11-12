https://ria.ru/20211112/uchenye-1758670506.html

Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме

Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме - РИА Новости, 12.11.2021

Военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию COVID-19 в организме

Ученые 27-го Научного центра (НЦ) Минобороны РФ создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T00:09

2021-11-12T00:09

2021-11-12T10:49

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ученые 27-го Научного центра (НЦ) Минобороны РФ создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную снизить концентрацию COVID-19 у больного в 16 раз, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов."После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации. Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой - его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями", - сказал он.По его словам, основными ингредиентами разрабатываемых в 27-м НЦ Минобороны РФ БАДов являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.Научные учреждения ВС РФ ведут работы над средствами по борьбе с COVID с самого начала пандемии. Так, 48-й ЦНИИ Радиационной, химической и биологической защиты совместно с центром Гамалеи принимал участие в разработке вакцины "Спутник V" . Кроме того, специалисты института создают вакцины от коронавируса в форме жвачки.

https://ria.ru/20211111/revaktsinatsiya-1758594197.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, игорь кириллов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии