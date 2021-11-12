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В Польше назвали учения российских десантников в Белоруссии угрозой
В Польше назвали учения российских десантников в Белоруссии угрозой - РИА Новости, 12.11.2021
В Польше назвали учения российских десантников в Белоруссии угрозой
Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T19:22
2021-11-12T21:07
белоруссия
польша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Radio ZET."Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий", - сказал Пшидач."Пока там проходили учения. Группа парашютистов приземлилась в Гродно. Мы внимательно следим за тем, что там происходит. Мы считаем, что это ненужная эскалация, попытка повысить температуру вокруг и без того сложной ситуации на границе", - добавил он.Пшидач заявил, что Польша пытается привлечь НАТО для деэскалации ситуации. "Мы посредством каналов НАТО пытаемся охладить этот энтузиазм, в том числе и российский. Польша не заинтересована ни в какой эскалации ситуации вокруг границы", - сказал он.Отвечая на вопрос о возможном размещении в Белоруссии российских войск, замглавы МИД заявил, что "Если угроза будет выполнена, то мы в рамках натовских действий, конечно, будем вынуждены на нее реагировать"."Надеюсь, до этого не дойдет", - заключил он.В пятницу минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские и российские десантники выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи на фоне наращивания военной деятельности у западной границы республики.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно две тысячи человек.Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов ранее говорил, что, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, Минск вынужден принимать адекватные меры реагирования "как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей со стратегическим союзником – Российской Федерацией".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211112/polyaki-1758789142.html
https://ria.ru/20211112/konflikt-1758760208.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/desant-1755066470.html
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белоруссия, польша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, министерство обороны белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, россия, марчин пшидач, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:22 12.11.2021 (обновлено: 21:07 12.11.2021)
 
В Польше назвали учения российских десантников в Белоруссии угрозой

Замглавы МИД Польши назвал угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша считает угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Radio ZET.
"Это, во-первых, угроза, а во-вторых реальный сценарий", - сказал Пшидач.
"Пока там проходили учения. Группа парашютистов приземлилась в Гродно. Мы внимательно следим за тем, что там происходит. Мы считаем, что это ненужная эскалация, попытка повысить температуру вокруг и без того сложной ситуации на границе", - добавил он.
Пшидач заявил, что Польша пытается привлечь НАТО для деэскалации ситуации. "Мы посредством каналов НАТО пытаемся охладить этот энтузиазм, в том числе и российский. Польша не заинтересована ни в какой эскалации ситуации вокруг границы", - сказал он.
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Отвечая на вопрос о возможном размещении в Белоруссии российских войск, замглавы МИД заявил, что "Если угроза будет выполнена, то мы в рамках натовских действий, конечно, будем вынуждены на нее реагировать".
"Надеюсь, до этого не дойдет", - заключил он.
В пятницу минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские и российские десантники выполняют на белорусском полигоне учебно-боевые задачи на фоне наращивания военной деятельности у западной границы республики.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше это напоминает создание ударных группировок войск, и подчеркнули, что действия польских военных идут вразрез со всеми международными и двухсторонними договоренностями. Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе у пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области Белоруссии стихийного лагеря беженцев в количестве примерно две тысячи человек.
Начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов ранее говорил, что, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, Минск вынужден принимать адекватные меры реагирования "как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей со стратегическим союзником – Российской Федерацией".
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Военнослужащие десантируются с вертолета на военный полигон Обуз-Лесновский в Белоруссии на совместных стратегических учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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БелоруссияПольшаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны БелоруссииГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыРоссияМарчин ПшидачСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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