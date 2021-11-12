https://ria.ru/20211112/turoperator-1758752233.html

Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль

Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль - РИА Новости, 12.11.2021

Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль

Ростуризм держит ситуацию с российскими туристами, купивших туры у греческого оператора Mouzenidis Travel, на особом контроле, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T14:31

2021-11-12T14:31

2021-11-12T16:30

туризм

греция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

ассоциация "турпомощь"

зарина догузова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758747215_0:250:2966:1918_1920x0_80_0_0_4d6241c3fa6d03ee03ec31538be7e962.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ростуризм держит ситуацию с российскими туристами, купивших туры у греческого оператора Mouzenidis Travel, на особом контроле, сообщили в пресс-службе ведомства."Мы держим ситуацию с российскими туристами, которые приобрели туры у греческого туроператора Mouzenidis Travel, на особом контроле", — сказала глава агентства Зарина Догузова.Она уточнила, что компания с лета этого года приостановила свою работу в Греции."В соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров", — сообщила ДогузоваТеперь клиенты греческой фирмы могут обратиться в страховую компанию и Ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат. В Ростуризме намерены продолжить переговоры с Афинами и рассчитывают на конструктивную позицию греческих властей.Mouzenidis Travel стала испытывать трудности после смерти ее основателя и главы Бориса Музенидиса в марте этого года. В общей сложности, около 27 тысяч россиян заплатили компании около 18 миллионов евро. Деньги ушли в греческий офис туроператора, но не поступили на счета авиакомпаний и отелей.Как сообщили в РСТ, у российской дочки оператора не хватит средств, чтобы погасить долги перед россиянами: общая сумма ее финансовых гарантий, составляет 80,5 миллиона рублей. "Музенидис Трэвел" уже заявил, что готовит иск к греческой компании о взыскании ущерба.

https://ria.ru/20211014/gretsiya-1754407226.html

https://ria.ru/20211112/bankrotstvo-1758780167.html

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, ассоциация "турпомощь", зарина догузова, россия