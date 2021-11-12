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Туризм
https://ria.ru/20211112/turoperator-1758752233.html
Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль
Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль - РИА Новости, 12.11.2021
Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль
Ростуризм держит ситуацию с российскими туристами, купивших туры у греческого оператора Mouzenidis Travel, на особом контроле, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T14:31
2021-11-12T16:30
туризм
греция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
ассоциация "турпомощь"
зарина догузова
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ростуризм держит ситуацию с российскими туристами, купивших туры у греческого оператора Mouzenidis Travel, на особом контроле, сообщили в пресс-службе ведомства."Мы держим ситуацию с российскими туристами, которые приобрели туры у греческого туроператора Mouzenidis Travel, на особом контроле", — сказала глава агентства Зарина Догузова.Она уточнила, что компания с лета этого года приостановила свою работу в Греции."В соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров", — сообщила ДогузоваТеперь клиенты греческой фирмы могут обратиться в страховую компанию и Ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат. В Ростуризме намерены продолжить переговоры с Афинами и рассчитывают на конструктивную позицию греческих властей.Mouzenidis Travel стала испытывать трудности после смерти ее основателя и главы Бориса Музенидиса в марте этого года. В общей сложности, около 27 тысяч россиян заплатили компании около 18 миллионов евро. Деньги ушли в греческий офис туроператора, но не поступили на счета авиакомпаний и отелей.Как сообщили в РСТ, у российской дочки оператора не хватит средств, чтобы погасить долги перед россиянами: общая сумма ее финансовых гарантий, составляет 80,5 миллиона рублей. "Музенидис Трэвел" уже заявил, что готовит иск к греческой компании о взыскании ущерба.
https://ria.ru/20211014/gretsiya-1754407226.html
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греция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, ассоциация "турпомощь", зарина догузова, россия
14:31 12.11.2021 (обновлено: 16:30 12.11.2021)
 
Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль

Ростуризм взял ситуацию с турами россиян у оператора Mouzenidis Travel на особый контроль

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудница у стенда компании Mouzenidis Travel
Сотрудница у стенда компании Mouzenidis Travel - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ростуризм держит ситуацию с российскими туристами, купивших туры у греческого оператора Mouzenidis Travel, на особом контроле, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы держим ситуацию с российскими туристами, которые приобрели туры у греческого туроператора Mouzenidis Travel, на особом контроле", — сказала глава агентства Зарина Догузова.
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Она уточнила, что компания с лета этого года приостановила свою работу в Греции.
"В соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров", — сообщила Догузова
Теперь клиенты греческой фирмы могут обратиться в страховую компанию и Ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат.

При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача – сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены. Мы видим несколько вариантов решения ситуации, чтобы наши туристы в том или ином виде получили услугу, и отправились на отдых.

Глава Ростуризма Зарина Догузова во время брифинга
Зарина Догузова
глава Ростуризма
В Ростуризме намерены продолжить переговоры с Афинами и рассчитывают на конструктивную позицию греческих властей.
Mouzenidis Travel стала испытывать трудности после смерти ее основателя и главы Бориса Музенидиса в марте этого года. В общей сложности, около 27 тысяч россиян заплатили компании около 18 миллионов евро. Деньги ушли в греческий офис туроператора, но не поступили на счета авиакомпаний и отелей.
Как сообщили в РСТ, у российской дочки оператора не хватит средств, чтобы погасить долги перед россиянами: общая сумма ее финансовых гарантий, составляет 80,5 миллиона рублей. "Музенидис Трэвел" уже заявил, что готовит иск к греческой компании о взыскании ущерба.
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