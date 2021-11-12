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Туризм
https://ria.ru/20211112/turizm-1758688033.html
Продажи туров на Новый год выросли после длинных выходных
Продажи туров на Новый год выросли после длинных выходных - РИА Новости, 12.11.2021
Продажи туров на Новый год выросли после длинных выходных
Продажи туров на новогодние праздники после длинных выходных в России активно растут и могут достичь "доковидных" уровней; среди зарубежных направлений лидирует РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T09:07
2021-11-12T09:07
туризм
таиланд
мексика
tez tour
новости - туризм
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продажи туров на новогодние праздники после длинных выходных в России активно растут и могут достичь "доковидных" уровней; среди зарубежных направлений лидирует Египет, а на Мальдивах уже кончаются места в популярных отелях, рассказали РИА Новости представители отрасли.Так, в туроператоре Tez Tour предполагают, что спрос на новогодние туры в этом году может достичь уровня 2019 года. "Уже сейчас в компании фиксируют резкий рост числа бронирований, превышающий аналогичные показатели прошлого года более чем в 10 раз", - сказали в пресс-службе туркомпании.В свою очередь сервис путешествий Level.Travel после длинных выходных фиксирует рост продаж новогодних туров на 60%."Начиная с 6 ноября продажи начали плавно расти и к сегодняшнему дню выросли на 60%", - сообщили в сервисе.По данным Tez Tour, топ-5 самых популярных у россиян стран для отдыха составляют Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Россия. В период новогодних каникул самыми популярными поездками внутри страны являются посещение Москвы, Санкт-Петербурга, а также отдых на побережье в Сочи.Среди зарубежных направлений на первом месте Египет. "На его долю приходится порядка 37% от общего числа бронирований. Туры в страну пирамид в новогодний период продолжительностью в одну неделю стартуют от 43 тысяч рублей на человека в отель четыре звезды на базе завтраков", - сообщили в компании.На долю Турции приходится порядка 25% общего числа бронирований. Цена туров начинается от 33 тысяч рублей на человека в трехзвездочном отеле с завтраками. Путевку в ОАЭ на пиковый новогодний период можно забронировать от 67 тысяч рублей на человека в отеле четыре звезды без питания."Новогодние туры на Мальдивы стартуют от 171 тысячи рублей на человека в отель четыре звезды на базе завтраков. Мальдивские острова традиционно являются очень популярным направлением не только у россиян, но и у граждан многих других стран. Поэтому уже сейчас мы сталкиваемся с трудностями наличия свободных номеров категории "стандарт" в отелях", - рассказали в Tez Tour."В целом в этом сезоне наблюдается интересная тенденция: из портфеля активно бронируемых направлений выделяются Мексика, Венгрия, Куба, Доминикана, Сейшелы, Маврикий. Большим спросом пользуется Таиланд – сейчас это единственное доступное направление для отдыха в Азии. Туры на остров Пхукет на Новый год на семь ночей стартуют от 72 тысяч рублей на человека в отеле три звезды на базе завтраков", - заключили в туроператоре.
https://ria.ru/20211102/shri-lanka-1757155514.html
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таиланд, мексика, tez tour, новости - туризм, россия, коронавирус covid-19
09:07 12.11.2021
 
Продажи туров на Новый год выросли после длинных выходных

Продажи туров на Новый год выросли после длинных выходных, лидирует Египет

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада
Туристы на пляже Paradise на острове Гифтун в Красном море возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продажи туров на новогодние праздники после длинных выходных в России активно растут и могут достичь "доковидных" уровней; среди зарубежных направлений лидирует Египет, а на Мальдивах уже кончаются места в популярных отелях, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Так, в туроператоре Tez Tour предполагают, что спрос на новогодние туры в этом году может достичь уровня 2019 года. "Уже сейчас в компании фиксируют резкий рост числа бронирований, превышающий аналогичные показатели прошлого года более чем в 10 раз", - сказали в пресс-службе туркомпании.
В свою очередь сервис путешествий Level.Travel после длинных выходных фиксирует рост продаж новогодних туров на 60%.
"Начиная с 6 ноября продажи начали плавно расти и к сегодняшнему дню выросли на 60%", - сообщили в сервисе.
По данным Tez Tour, топ-5 самых популярных у россиян стран для отдыха составляют Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Россия. В период новогодних каникул самыми популярными поездками внутри страны являются посещение Москвы, Санкт-Петербурга, а также отдых на побережье в Сочи.
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Среди зарубежных направлений на первом месте Египет. "На его долю приходится порядка 37% от общего числа бронирований. Туры в страну пирамид в новогодний период продолжительностью в одну неделю стартуют от 43 тысяч рублей на человека в отель четыре звезды на базе завтраков", - сообщили в компании.
На долю Турции приходится порядка 25% общего числа бронирований. Цена туров начинается от 33 тысяч рублей на человека в трехзвездочном отеле с завтраками. Путевку в ОАЭ на пиковый новогодний период можно забронировать от 67 тысяч рублей на человека в отеле четыре звезды без питания.
"Новогодние туры на Мальдивы стартуют от 171 тысячи рублей на человека в отель четыре звезды на базе завтраков. Мальдивские острова традиционно являются очень популярным направлением не только у россиян, но и у граждан многих других стран. Поэтому уже сейчас мы сталкиваемся с трудностями наличия свободных номеров категории "стандарт" в отелях", - рассказали в Tez Tour.
"В целом в этом сезоне наблюдается интересная тенденция: из портфеля активно бронируемых направлений выделяются Мексика, Венгрия, Куба, Доминикана, Сейшелы, Маврикий. Большим спросом пользуется Таиланд – сейчас это единственное доступное направление для отдыха в Азии. Туры на остров Пхукет на Новый год на семь ночей стартуют от 72 тысяч рублей на человека в отеле три звезды на базе завтраков", - заключили в туроператоре.
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